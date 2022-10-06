驚見水溝有電動輔助車 巡邏警「鷹眼」救起老翁

雲林83歲行動不便的黃姓老翁，日前騎乘電動輔助車出門，疑因沒控制好方向，摔到路旁水溝中，又被輔助車壓著無法掙脫，周圍農田遍布、行經車輛少，一度放棄掙扎時，幸有警察路過啟動「鷹眼」發現他，與民眾一起把老翁救出送醫，後來趕到的家屬痛哭失聲說，幸好爸爸沒事。

據了解，黃姓老翁日前獨自駕駛電動輔助車出門，行經西螺鎮頂崙路時，因操作輔助車不慎，跌入路旁水溝，老翁求救了10多分鐘，筋疲力盡但都沒人發現，後來一名擁有「鷹眼」的眼尖警察經過，發現水溝裡有台輔助車很不尋常，湊近一看竟有個老翁也在裡面，立即爬下水溝救援，路過的熱心民眾也加入救援行列。

在眾人合力下，把老翁從水溝中救起，也馬上通報救護車，讓老翁到醫院治療臉上、腳上擦傷，同時警方也連繫鄰近東興里及廣興里里長，迅速辨識老翁身分，並通知家屬到醫院陪伴老翁。

西螺分局表示，頂崙路筆直又寬敞，過往人車未必能發現老翁跌入水溝，所幸王證喬巡邏路過且展現驚人觀察力，他從警逾15年，剛從新北市政府警察局統調回到故鄉雲林，短時間內就熟悉轄區地理環境，對王證喬落實勤務、熱心救人表示肯定。