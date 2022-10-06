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驚見水溝有電動輔助車 巡邏警「鷹眼」救起老翁

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林83歲行動不便的黃姓老翁，日前騎乘電動輔助車出門，疑因沒控制好方向，摔到路旁水溝中，又被輔助車壓著無法掙脫，周圍農田遍布、行經車輛少，一度放棄掙扎時，幸有警察路過啟動「鷹眼」發現他，與民眾一起把老翁救出送醫，後來趕到的家屬痛哭失聲說，幸好爸爸沒事。

據了解，黃姓老翁日前獨自駕駛電動輔助車出門，行經西螺鎮頂崙路時，因操作輔助車不慎，跌入路旁水溝，老翁求救了10多分鐘，筋疲力盡但都沒人發現，後來一名擁有「鷹眼」的眼尖警察經過，發現水溝裡有台輔助車很不尋常，湊近一看竟有個老翁也在裡面，立即爬下水溝救援，路過的熱心民眾也加入救援行列。

在眾人合力下，把老翁從水溝中救起，也馬上通報救護車，讓老翁到醫院治療臉上、腳上擦傷，同時警方也連繫鄰近東興里及廣興里里長，迅速辨識老翁身分，並通知家屬到醫院陪伴老翁。

西螺分局表示，頂崙路筆直又寬敞，過往人車未必能發現老翁跌入水溝，所幸王證喬巡邏路過且展現驚人觀察力，他從警逾15年，剛從新北市政府警察局統調回到故鄉雲林，短時間內就熟悉轄區地理環境，對王證喬落實勤務、熱心救人表示肯定。

黃姓老翁的女兒昨天載著身體已無大礙的黃姓老翁，親自到埤源派出所向王證喬致謝，情緒一度潰堤，眼淚直流的說，若非王證喬即時救援，後果真的不堪設想，更當場準備一個大紅包，答謝王證喬救命之恩，但王證喬只收下紅包袋，將現金退還家屬，王證喬說，老翁平安健康呷百二就是對他最好的回報。

黃姓老翁（中）感謝警員王證喬（左）救命之恩。記者黃于凡／翻攝
黃姓老翁（中）感謝警員王證喬（左）救命之恩。記者黃于凡／翻攝
黃姓老翁的女兒（中）痛哭失聲，感謝警員王證喬（右）救命之恩。記者黃于凡／翻攝
黃姓老翁的女兒（中）痛哭失聲，感謝警員王證喬（右）救命之恩。記者黃于凡／翻攝

警察

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