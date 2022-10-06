國慶連假 永康警加強微型電動二輪車違規取締

國慶連假，永康將在主要路口安排警力加強交通疏導。記者謝進盛／翻攝 本月8至10日是國慶連假，台南市永康警分局研判返鄉車流大增，將安排連假前一日在永康及大灣交流道及轄內重要路口13處，派員加強交通疏導，同時加強取締違規微型電動二輪車，力求國慶假期交通順暢。

永康警分局組長葉敏旭說，4天將投入警力150人次，配合交通警察大隊及大台南智慧交控中心監看轄區車流動態，並透過警廣強力播報最新路況訊息。

他表示，大灣交流道北向因容車率較短，如遇匝道儀控，易造成車流回堵，導致平面道路壅塞，永康交流道有兩個北向入口，建議民眾多多利用永康交流道北上。

警方說，今年中秋連續假期車流量較多路段，為中正南路、中山南路、中華路及復興路等處。