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國慶連假 永康警加強微型電動二輪車違規取締
本月8至10日是國慶連假，台南市永康警分局研判返鄉車流大增，將安排連假前一日在永康及大灣交流道及轄內重要路口13處，派員加強交通疏導，同時加強取締違規微型電動二輪車，力求國慶假期交通順暢。
永康警分局組長葉敏旭說，4天將投入警力150人次，配合交通警察大隊及大台南智慧交控中心監看轄區車流動態，並透過警廣強力播報最新路況訊息。
他表示，大灣交流道北向因容車率較短，如遇匝道儀控，易造成車流回堵，導致平面道路壅塞，永康交流道有兩個北向入口，建議民眾多多利用永康交流道北上。
警方說，今年中秋連續假期車流量較多路段，為中正南路、中山南路、中華路及復興路等處。
警方說，微型電動二輪車強制掛牌11月上路，國慶日連假，將先行針對微型電動二輪車各項違規加強告發，微型電動二輪車屬慢車，按規定最大行駛時速要在25公里以下，許多經改裝車飆速更勝機車，目前違規樣態主要為未依規定戴安全帽、闖紅燈、酒後駕車及未依標誌、標線行駛等，但如果無未經審驗合格黏貼合格標章，可依道路交通管理處罰條例第12條第1項第2款「拼裝車輛未經核准領用牌證行駛」，沒入該車輛。
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