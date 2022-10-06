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高雄客運路肩玩命超車嚇壞日本夫婦 警要開罰了
高雄美濃區熱門景點美濃民俗村路口，日前有一輛高雄客運行經該處，違規駛向機慢車道超車，嚇到一對住台灣的日本夫婦，過程被行車記錄器錄下並PO上「爆料公社」引起熱議，網友調侃「台灣日常」；警方表示，將依法製單舉發，並聯繫該客運公司，宣導駕駛遵守安全駕駛。
有網友在「爆料公社」PO文指，10月4日下午4時14分，美濃區的熱門景點美濃民俗村路口，有一輛高雄客運，車牌「766-V2」路肩玩命超車。
文中提及，行車記錄器的車上有一對台灣日本夫婦和一個一歲多幼兒，日本太太嚇傻，「這台車這樣開可以嗎？」、「好可怕！」。引起網友熱議留言「台灣日常」、「客運很意外嗎？」、「太扯了」、「日本有水溝蓋跑法，台灣有機車道跑法」。
貼文一出，警方查驗該違規時間為10月4日下午4時14分，地點在美濃區中山路二段635號，鄰近美濃民俗文化村前，確認該客運違規向右駛入機慢車道超車。
警方指出，該車違反道路交通管理處罰條例第47條1項3款，汽車駕駛人超車時，在前行車之右側超車，或超車時未保持適當之間隔，或未行至安全距離即行駛入原行路線，將處1200元以上2400元以下罰鍰，將依法製單舉發並主動聯繫高雄客運公司，宣導客運駕駛員遵守安全駕駛觀念。
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