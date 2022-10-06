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失智婦深夜迷途坐路邊 板橋警冒細雨安撫覓家屬領回
新北市王姓失智婦人昨深夜迷途坐路邊，板橋警分局大觀所員警吳哲豪和吳庭宇二人巡邏發現，冒細雨帶回派出所安撫並通知家屬將人帶返家，婦人女兒感謝警方幫忙，讓媽媽免於在雨夜中流浪街頭。
「我姓王，叫啥名字，想不起來了。」板橋警分局大觀派出所員警吳哲豪、吳庭宇二人，昨晚8時許巡邏經過板橋區大觀路一段，發現一名高齡婦人衣衫單薄，獨自一人坐在路邊，因昨晚天氣轉涼冷飄著細雨，主動上前關心，但婦人只記得姓王，其餘一問三不知，疑似有失智症狀。
員警將婦人載返派出所提供熱飲讓她休息，並以警用電腦查詢，比對確認74歲王姓婦人為失蹤人口，婦人女兒接獲警方連繫，連夜從新莊住處趕到派出所，將媽媽帶返家。婦人女兒表示，昨天下午帶母親至板橋醫院就醫，等候領藥時，母親竟獨自離開失去蹤跡，苦尋多時未果，入夜變天轉涼突又飄起細雨，正擔心不已，感謝警方協助找到已失蹤數小時的媽媽。
板橋警方表示，台灣逐漸邁入老年化的社會，年長者往往視力、聽力及反應判斷能力下降，家人應主動關心家中年長者，如外出最好有家人陪同或搭大眾交通工具，隨時留意家中長者平日活動範圍，避免讓其獨自出門，如需幫忙即可向警方報案協助，勿因一時不察而發生憾事。若有於路上發現疑似迷失老人，可撥打110請警方到場了解，以免發生危險。
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