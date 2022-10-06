影／淡水翁欲解千萬定存 警問又是「假檢警真詐財」
新北市淡水區一名陳姓老翁，這周連二日（4、5日）接獲「地檢署專員」來電，要監管他帳戶存款，他急忙跑去銀行準備解除1495萬定存，行員詢問報警前來協處，經耐心勸說，陳翁才打消念頭，保住被害人辛苦錢。
據了解，陳姓老翁（65歲）週二（4日）在家接獲一通電話，對方自稱是「地檢署專員」，誆以他帳戶涉及詐騙，須將存款提領出來讓他們監管。陳翁掛完電話焦急萬分，立馬到銀行準備解除定存1495萬，行員一聽直覺有異，耐心勸阻成功阻止陳翁解除定存。
孰料，隔天（5日）陳翁又接到詐團來電，對方施以詐術再誘得陳翁來到銀行，準備二次解除定存。行員立即報警前來，經員警吳聿倫、楊雅雯詢問，陳翁說，他接到地檢署一名自稱「黃專員」來電，對方說他帳戶涉及詐騙，要陳翁依指示，先到銀行解除定存，並領出299萬元給「黃專員」監管。
員警透過警政系統，聯繫陳翁的大姐前來，一同分析、勸阻，陳翁才放棄解除定存領款念頭，最後員警提醒，可以向法院聲請「監護人宣告」可以避免日後再次遭到詐騙。
警方呼籲，檢警機關不會透過電話指示交付錢財，民眾若接到類似電話，可直接撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言