影／淡水翁欲解千萬定存 警問又是「假檢警真詐財」

新北市淡水區一名陳姓老翁，這周連二日（4、5日）接獲「地檢署專員」來電，要監管他帳戶存款，他急忙跑去銀行準備解除1495萬定存，行員詢問報警前來協處，經耐心勸說，陳翁才打消念頭，保住被害人辛苦錢。

據了解，陳姓老翁（65歲）週二（4日）在家接獲一通電話，對方自稱是「地檢署專員」，誆以他帳戶涉及詐騙，須將存款提領出來讓他們監管。陳翁掛完電話焦急萬分，立馬到銀行準備解除定存1495萬，行員一聽直覺有異，耐心勸阻成功阻止陳翁解除定存。

孰料，隔天（5日）陳翁又接到詐團來電，對方施以詐術再誘得陳翁來到銀行，準備二次解除定存。行員立即報警前來，經員警吳聿倫、楊雅雯詢問，陳翁說，他接到地檢署一名自稱「黃專員」來電，對方說他帳戶涉及詐騙，要陳翁依指示，先到銀行解除定存，並領出299萬元給「黃專員」監管。

員警透過警政系統，聯繫陳翁的大姐前來，一同分析、勸阻，陳翁才放棄解除定存領款念頭，最後員警提醒，可以向法院聲請「監護人宣告」可以避免日後再次遭到詐騙。