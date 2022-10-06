7旬翁收不到女軍官「170萬美金」包裹 33萬老本噴了

桃園市龜山區一名77歲老翁昨天到銀行要匯款34萬餘元給美國女軍官網友，被行員、警方發覺受騙，一問之下才知他為了拿到卡在海關的「170萬美金」包裹，先前已陸續匯出33萬多元，一番勸說後他才恍然大悟，放棄匯款。

龜山警方調查，潘姓老翁昨天到到龜山區復興一路某銀行，想要臨櫃匯款34萬8000元，但卻無法清楚交代用途，行員覺得有異，因而報警，轄區大華派出所到場處理。

潘翁向員警表示，自己2個月前在網路上認識1名自稱美國女軍官女子，她每天都用中文傳LINE噓寒問暖，最近寄出跨國包裹給自己，稱裡面有美金170萬元及重要文件，卻遭印尼海關查扣，需要匯款繳交運費。

老翁說，自己陸續匯出3次、約33萬餘元，對方稱印尼海關說收到錢了，但是還有匯差，需要再匯34萬8000元，遭扣押的包裹才可以解除寄出，才到銀行匯款。

員警聽到「女軍官」、「包裹」、「海關」等關鍵字，馬上告訴潘翁遇到詐騙，一番勸說後才讓他恍然大悟，保住僅存老本，同時協助警方將該帳戶列為警示帳戶。