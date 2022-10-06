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接獲兒子來電求救要急匯一百萬 老婦險被騙警即時阻詐

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市林姓老婦人（68歲），日前接獲詐騙集團電話，歹徒假冒她兒子，聲稱替人擔保欠下一百萬元，被債主抓到毆打，哭喊著要媽媽救人，老婦聽到兒子哭喊，著急趕往銀行匯款，幸好銀行人員察覺有異，通知警方到場，當場聯繫老婦兒子，阻止詐騙。

台北市信義警分局三張犁派出所，日前接獲銀行來電，林姓老婦接獲自稱「兒子」來電後，要匯款給兒子100萬，但行員詢問老婦是否認識帳戶所有人時，卻表示不認識，行員懷疑老婦遭詐騙，趕緊通知警方到場協助。

警員才文憲到場了解，發現林姓老婦是歹徒透過電話冒稱其子，聲稱幫人擔保欠款100萬，向老婦借錢並要求匯款到指定帳戶，警方立即阻止老婦匯款，當場打電話給老婦兒子，兒子疑問媽媽為何不打電話聯絡，老婦不好意思說對方一直占線不掛電話，她也沒想太多，幸好有警察幫忙才沒有被騙。

信義分局呼籲，民眾遇可疑詐騙(要求匯款、交付財物)情事，勿急、勿躁、多思考，立即撥打110或165反詐騙專線查證。

林姓老婦人接獲詐騙集團電話，歹徒假冒她兒子，聲稱替人擔保欠下一百萬元，被債主抓到毆打，哭喊著要媽媽救人，老婦聽到兒子哭喊，趕往銀行匯款，銀行人員通知警方到場，聯繫老婦兒子，阻止詐騙。記者廖炳棋/翻攝
林姓老婦人接獲詐騙集團電話，歹徒假冒她兒子，聲稱替人擔保欠下一百萬元，被債主抓到毆打，哭喊著要媽媽救人，老婦聽到兒子哭喊，趕往銀行匯款，銀行人員通知警方到場，聯繫老婦兒子，阻止詐騙。記者廖炳棋/翻攝

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