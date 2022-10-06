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影／台2線2大車失控 衝對向車道分撞護欄、路燈才停下
台2線昨天午夜和今早分別發生大車自撞車禍，並都衝向對向車道，所幸沒有波及其他人車。警員分別對柯姓、卓姓男子實施酒測，數值均為０，研判是因大雨路滑，操控不慎肇禍。
50歲柯姓男子駕駛砂車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，昨晚11點多行經澳底路段失控，偏離車道並衝向對向車道，撞斷對向路旁路燈桿後停下。
瑞芳警分局澳底派出所、澳底車禍處理小組員警到場處理，疑因天雨造成車輛打滑肇事。柯男沒有受傷，接受吹氣酒精測試體內酒精濃度數值為0。
今天上午7點多台2線福隆路段又發生曳引車自撞車禍，30多歲卓姓男子駕駛附掛板車、未拖運貨櫃的曳引車，沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，也疑因下雨路面濕滑，衝向對向車道，撞開護欄才停住。卓男也未受傷，接受酒測數值為０，並非酒後駕車。
發生事故後，公路總局基隆工務段派員到場清理散落物及路面油漬。卓男今早肇事後，曳引車占用車道，警方指揮單線雙向通行，在10點10排除事故現場，恢復正常行車。
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