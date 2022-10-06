影／台2線2大車失控 衝對向車道分撞護欄、路燈才停下

台2線昨天午夜和今早分別發生大車自撞車禍，並都衝向對向車道，所幸沒有波及其他人車。警員分別對柯姓、卓姓男子實施酒測，數值均為０，研判是因大雨路滑，操控不慎肇禍。

50歲柯姓男子駕駛砂車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，昨晚11點多行經澳底路段失控，偏離車道並衝向對向車道，撞斷對向路旁路燈桿後停下。

瑞芳警分局澳底派出所、澳底車禍處理小組員警到場處理，疑因天雨造成車輛打滑肇事。柯男沒有受傷，接受吹氣酒精測試體內酒精濃度數值為0。

今天上午7點多台2線福隆路段又發生曳引車自撞車禍，30多歲卓姓男子駕駛附掛板車、未拖運貨櫃的曳引車，沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，也疑因下雨路面濕滑，衝向對向車道，撞開護欄才停住。卓男也未受傷，接受酒測數值為０，並非酒後駕車。

發生事故後，公路總局基隆工務段派員到場清理散落物及路面油漬。卓男今早肇事後，曳引車占用車道，警方指揮單線雙向通行，在10點10排除事故現場，恢復正常行車。 柯姓男子駕駛砂車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，昨天午夜失控衝向對向，撞斷路旁路燈桿才停下。記者邱瑞杰／翻攝 卓姓男子今早駕駛曳引車在台2線福隆路段，失控偏離車道，撞上對向路旁護欄才停下，所幸無人受傷。記者邱瑞杰／翻攝 柯姓男子駕駛砂車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，昨天午夜失控衝向對向，撞斷路旁路燈桿才停下。記者邱瑞杰／翻攝