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高雄20歲男把牆壁當畫布 深夜噴漆「簽名」觸法挨罰
高雄市楠梓區位在國道下涵洞兩側牆壁遭塗鴉，有民眾見狀報案，警查出是20歲黃姓男子所為，昨天通知人到案說明；黃男坦承犯行，還說對畫畫感興趣，才會用自己英文名當創作靈感，深夜到牆壁作畫，因違法廢棄物清理法暨社會秩序維護法，警詢後，報請主管機關裁處。
楠梓警分局楠梓派出所10月4日7時30分許，接獲民眾報案稱，國道涵洞兩側，楠梓區土庫五路112巷與土庫八街口的牆壁遭塗鴉。
警方獲報展開調查，發現黃男當時身穿黑衣黑褲，貼壁行走四處張望，見車經過，還躲到草叢隱蔽，形跡相當可疑；便在昨天通知他到案說明。
黃男到案時，坦承有噴漆塗鴉牆壁，還說是對畫畫感興趣，才會以自己的英文名為創作靈感，趁夜半跑到涵洞牆壁「作畫」。
因黃男的行為，已違反廢棄物清理法暨社會秩序維護法等相關規定，警詢後，檢附相關事證依法報請主管機關裁處。
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