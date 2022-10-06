快訊

台大校長薪水僅港1/10 管中閔嘆「國際笑話」

鏡週刊「唱旺台灣」歌頌政府 登上封面最多次是她

國安局長訪泰被曝光 陳明通：泰方說明 華為監視器涉重嫌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄20歲男把牆壁當畫布 深夜噴漆「簽名」觸法挨罰

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄20歲黃姓男子深夜國道涵洞的牆壁噴機塗鴉，遭依法裁罰。記者陳弘逸／翻攝
高雄20歲黃姓男子深夜國道涵洞的牆壁噴機塗鴉，遭依法裁罰。記者陳弘逸／翻攝
高雄市楠梓區位在國道下涵洞兩側牆壁遭塗鴉，有民眾見狀報案，警查出是20歲黃姓男子所為，昨天通知人到案說明；黃男坦承犯行，還說對畫畫感興趣，才會用自己英文名當創作靈感，深夜到牆壁作畫，因違法廢棄物清理法暨社會秩序維護法，警詢後，報請主管機關裁處。

楠梓警分局楠梓派出所10月4日7時30分許，接獲民眾報案稱，國道涵洞兩側，楠梓區土庫五路112巷與土庫八街口的牆壁遭塗鴉。

警方獲報展開調查，發現黃男當時身穿黑衣黑褲，貼壁行走四處張望，見車經過，還躲到草叢隱蔽，形跡相當可疑；便在昨天通知他到案說明。

黃男到案時，坦承有噴漆塗鴉牆壁，還說是對畫畫感興趣，才會以自己的英文名為創作靈感，趁夜半跑到涵洞牆壁「作畫」。

因黃男的行為，已違反廢棄物清理法暨社會秩序維護法等相關規定，警詢後，檢附相關事證依法報請主管機關裁處。

高雄20歲黃姓男子深夜國道涵洞的牆壁噴機塗鴉，遭依法裁罰。記者陳弘逸／翻攝
高雄20歲黃姓男子深夜國道涵洞的牆壁噴機塗鴉，遭依法裁罰。記者陳弘逸／翻攝
高雄20歲黃姓男子深夜國道涵洞的牆壁噴機塗鴉，遭依法裁罰。記者陳弘逸／翻攝
高雄20歲黃姓男子深夜國道涵洞的牆壁噴機塗鴉，遭依法裁罰。記者陳弘逸／翻攝

高雄市

延伸閱讀

高雄男口袋掏出「安眠藥」 警發現破綻他立刻求饒

市民未戴口罩立即開罰3000元獲撤銷 高雄衛生局將上訴

高雄這個里躍全區最大 地方：多一棟大樓人口就差很多

高雄國際自由車環台賽封路大塞車惹民怨 議員批：沒有交管的交管

相關新聞

南迴鐵路通車30年…台東端首起電車線斷落及撞人事故 男子撞飛身亡

台鐵南迴鐵路327車次普悠瑪號今天凌晨行駛行駛太麻里南坑段時，撞擊1名男子，造成男子當場噴飛鐵道旁樹叢，司機員報警處理。...

又是酒駕害命！深夜喝茫騎車雙載返家自撞安全島 男重傷女不治

苗栗縣苑裡鎮台1線140K北上車道，昨深夜11點多發生一起死亡車禍，一對酒醉騎車雙載男女朋友，自撞中央安全島後慘被拋飛落...

接獲兒子來電求救要急匯一百萬 老婦險被騙警即時阻詐

台北市林姓老婦人（68歲），日前接獲詐騙集團電話，歹徒假冒她兒子，聲稱替人擔保欠下一百萬元，被債主抓到毆打，哭喊著要媽媽...

航特部訓練直升機鹿耳門迫降 人員無礙

台南陸軍航特部一架CH67訓練直升機今天上午10時30分許飛行訓練時，駕駛發現動力引擎發生異常，駕駛依SOP緊急應變，就...

影／二度酒駕！睡到自撞中央分隔島 男稱：喝半瓶威士忌

昨深夜11時許，台中市38歲吳男返家途中，開車自撞大雅區中清路三段上中央分隔島，油箱蓋都彈開，所幸無人受傷。警方到場測得...

影／台2線2大車失控 衝對向車道分撞護欄、路燈才停下

台2線昨天午夜和今早分別發生大車自撞車禍，並都衝向對向車道，所幸沒有波及其他人車。警員分別對柯姓、卓姓男子實施酒測，數值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。