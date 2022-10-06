高雄20歲男把牆壁當畫布 深夜噴漆「簽名」觸法挨罰

高雄20歲黃姓男子深夜國道涵洞的牆壁噴機塗鴉，遭依法裁罰。記者陳弘逸／翻攝 高雄市楠梓區位在國道下涵洞兩側牆壁遭塗鴉，有民眾見狀報案，警查出是20歲黃姓男子所為，昨天通知人到案說明；黃男坦承犯行，還說對畫畫感興趣，才會用自己英文名當創作靈感，深夜到牆壁作畫，因違法廢棄物清理法暨社會秩序維護法，警詢後，報請主管機關裁處。

楠梓警分局楠梓派出所10月4日7時30分許，接獲民眾報案稱，國道涵洞兩側，楠梓區土庫五路112巷與土庫八街口的牆壁遭塗鴉。

警方獲報展開調查，發現黃男當時身穿黑衣黑褲，貼壁行走四處張望，見車經過，還躲到草叢隱蔽，形跡相當可疑；便在昨天通知他到案說明。

黃男到案時，坦承有噴漆塗鴉牆壁，還說是對畫畫感興趣，才會以自己的英文名為創作靈感，趁夜半跑到涵洞牆壁「作畫」。