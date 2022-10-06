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情侶吵架失控衝大街 台中男子張臂狂吼穿梭車陣超脫序

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓男子昨晚和女友到超商買充電線，結果2人意見不同起口角，李一時情緒激動竟衝到車流量相當大的中清路上，還張開雙手、不停大吼大叫行為相當脫序，被目擊民眾錄影PO網引來民眾撻伐；警方獲報李雖已自行回路邊，但仍依道交條例妨礙交通對他開1200元罰單。

有民眾在臉書爆料公社以「台中中清戀愛不怕死使者」為題，PO出李男昨晚8點多跑到中清路上行為，影片中李不顧多線道車來攘往，和一旁騎機車的女友吵架到一半，隨即大步邁向路中間還張開雙臂，不停大吼大叫向女友嗆聲，還穿梭車陣當中，場面相當危險。

轄區第2分局獲報中清路、美德街口有情侶吵架，獲報到場時李男和女友已經移至到路邊，並表示不需要警方協助。

警方查，李和女友昨晚因到超商購買充電線問題才起口角，根據民眾影片確認他當時站在中清路上大吼大叫，造成車輛紛紛閃避，已經明顯違反交通規則。

警方表示，將依職權以道路交通管理處罰條例第82條第1項第11款「於道路上攔阻人、車通行，妨礙交通」，對李男開罰1200元罰鍰。

李男跑到中清路上張開雙臂還不停大吼大叫，行為相當脫序。圖／翻攝自臉書爆料公社
李男跑到中清路上張開雙臂還不停大吼大叫，行為相當脫序。圖／翻攝自臉書爆料公社

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