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南迴鐵路通車30年…台東端首起電車線斷落及撞人事故 男子撞飛身亡

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台鐵南迴鐵路327車次普悠瑪號今天凌晨行駛行駛太麻里南坑段時，撞擊1名男子，造成男子當場噴飛鐵道旁樹叢，司機員報警處理。警消趕抵現場發現男子已明顯死亡，由於男子身上無任何證件，警方將進一步調查釐清。記者尤聰光／翻攝
台鐵南迴鐵路327車次普悠瑪號今天凌晨行駛行駛太麻里南坑段時，撞擊1名男子，造成男子當場噴飛鐵道旁樹叢，司機員報警處理。警消趕抵現場發現男子已明顯死亡，由於男子身上無任何證件，警方將進一步調查釐清。記者尤聰光／翻攝
台鐵南迴鐵路327車次普悠瑪號今天凌晨行駛行駛太麻里南坑段時，撞擊1名男子，造成男子當場噴飛鐵道旁樹叢，司機員報警處理。警消趕抵現場發現男子已明顯死亡，由於男子身上無任何證件，警方將進一步調查釐清。這也是南迴鐵路通車30年，台東端首起火車撞人事故。

警方表示，這起事故意外發生於今天凌晨1點多左右，接獲通報指出南迴鐵路太麻里南坑段有民眾遭火車撞擊，立即派知本派出所員警前往處理。現場發現1名年約30至40歲男子倒臥在一旁樹叢中，已沒有呼吸心跳，且身上沒有任何可辨識身分證件，附近居民也未見過該男子。

南迴鐵路台東端大武至瀧溪站間昨傍晚發生電車線斷落事故，導致列車受影響，其中最後一列327車次普悠瑪號由高雄新左營發車，原訂11點48分到達台東，因斷線事故也延誤1個多小時，今天凌晨1點從太麻里站出發往知本站，行駛至太麻里南坑段時，卻撞擊到民眾意外。

列車司機員向警方表示，他發現這名男子時已經站在鐵軌旁，根本來不及剎車反應，就擦撞到該名男子，他隨即通報鐵路警察和打電話叫救護車。而警方表示，事故發生地點偏僻，男子為何在凌晨跑進鐵道裡，以及身份是誰，這部分還要進一步調查釐清。

據了解，台鐵昨天舉辦南迴鐵路通車30周年紀念套票販售活動，就發生電車線斷落及撞擊民眾事故意外，所幸鐵路也在凌晨4點恢復通車。而有台鐵員工私下表示，電車線斷落及火車撞人事故，是南迴鐵路通車以來，都是台東端的首起，之前土石流、坍方事故都是颱風所影響。

台東 普悠瑪號

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