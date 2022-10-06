冬令進補？馬路亂竄呱呱叫 專業員警當場「扣鴨」2隻

台中北屯日前出現2隻大白鴨逛大街，警方獲報擔心鴨子挨撞或影響用路人當下決定現場「扣鴨」，但白鴨一度亂竄呱呱叫，2名員警費了一番功夫陸續捕獲，並一人開警車、一人在後「鴨解」，回到派出所還兩手各拎一隻開玩笑說「冬令進補囉！」安置後通報動保機關前來處理。

第5分局表示，四平派出所巡佐楊聰恩、警員曾威程2日晚上8點多獲報，有民眾表示北屯區環中路、松竹路口旁的人行道有2隻鴨子在亂跑，希望警方能到場協助。

楊、曾到場後確實看見2隻大白鴨在逛大街，但因鴨隻不受控又擔心牠們萬一衝到街上恐遭撞死，甚至影響汽、機車用路人安全，2名員警只能先維持不讓白鴨跑到馬路，同時嘗試在附近尋找飼主出面處理。

但因遲遲找不到人，警方決定當場「扣鴨」把2隻白鴨先行帶回派出所，同時再通報動保團體處理；不過白鴨也相當有警覺，一見陌生人靠近就不斷亂竄還一邊呱呱叫，楊、曾索性決定一人對付一隻分頭處理。

警方說，曾員先是尾隨小跑於人行道上先捕獲其中1隻，並以專業姿勢將鴨子拎起來，但楊員就一度陷入困境，因白鴨疑似見同伴落網，飛奔衝到附近重畫區內的草叢，楊只能低身從圍籬缺口嘗試伸手，還好最終發現牠窩在草叢內休息也成功抓到。

警方說，捕獲2隻鴨後由楊開駕駛警車，曾則在後座「鴨解」確保2隻白鴨不會脫逃，一回到所內還兩手各拎一隻開玩笑說「冬令進補囉！」不過還是找了個塑膠桶暫時安置，再請動保單位處理。