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國中生不做回收被強拉造成頸部瘀傷 法院這理由判無罪
高雄蔡姓男子負責監看垃圾場，因不滿岡山某國中學生不依規定做垃圾回收，便拉學生手臂及肩膀到回收桶旁，並要求確實做好垃圾分類。事後學生頸部瘀挫傷，對蔡男提告，因證據不足，也無法證明傷勢與他有關，地院審理後，判蔡無罪。
判決指出，蔡男去年9月14日中午12時許，在岡山某國中垃圾場內協助監看學生垃圾分類及清理時，因不滿某一名國中生未依指示主動完成垃圾回收，蔡便徒手捏掐學生的脖子，並拉扯手臂及肩膀到回收桶旁，要求確實做好垃圾分類。
事後，該名學生因頸部瘀挫傷，就醫、驗傷後，透過診斷證明書、監視器影像，對蔡男提出傷害告訴。
出庭時，蔡男供稱，只是將人拉回垃圾場做分類而已，也怕會造成傷害，沒有出很大的力氣，只碰觸對方肩膀、手肘、手臂等部位，沒有到頸部上面的位置，因此瘀挫傷與他無關。
法院驗監視器影像，蔡男確實有以手肘搭靠及抓該名學生的雙肩、右上臂、後背等部位，但未見有任何捏後頸部的情形，且依據接觸部位與急診護理紀錄單繪製的受傷位置，有一定的距離。
因監視器影像畫面無從佐證，蔡男犯行，且拉、抓等動作觸及所呈現的傷勢型態又不相同，因此法院認，此案屬告訴人片面指訴，也無具體事證能佐證傷勢是由蔡導致，判他無罪，全案仍可上訴。
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