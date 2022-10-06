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「可不可以放進去一下下就好」南市刑大拍片防詐飆創意

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

詐騙猖獗，不少人更遭騙往國外求救無門，台南市政府警察局刑事警察大隊近日用手機拍攝完成反詐宣導短片，為達宣導效果還絞盡腦汁不惜扮醜，只希望幻想出國打工淘金者，不要再傻傻被當「豬仔」。

南市刑大利用勤餘空檔使用手機拍攝「海外求職淘金夢碎 悲慘遭遇引以為戒」反詐宣導短片，由偵查佐王志傑、潘靜鴛及警員陳薏云集思廣益寫劇本，利用3天勤餘自行拍攝剪輯完成，演員群部分，主角豬仔由偵二隊代理隊長謝宗融扮演，壞人及被害人由科偵隊及預防組同仁扮演，連道具假髮都由同仁用自己頭髮用心編製，希望藉由輕鬆詼諧KUSO的方式，瞬間抓住觀眾目光，期能擴展宣導廣度強化犯罪預防效果。

警方說，影片以出國打工淘金的角色出發，呈現近期常見「解除ATM分期付款」、「猜猜我是誰」、「交友投資詐騙」的詐騙類型，提升民眾反詐意識，片尾跟風火紅影片「可不可以放進去一下下就好」橋段，提醒國人不要輕易相信出國高薪打工誘惑，屆時慘遭拘禁、虐待、賣器官等下場，但影片結局沒有答案，豬仔是否活著走出來？留給觀眾無限想像及討論空間。

市刑大大隊長林宏昇說，打詐是當前治安重點，本影片提供常見詐騙手法加強民眾印象，遇關鍵字立即提高警覺，協助民眾遠離詐騙陷阱，聰明守護荷包。警方透過大數據分析跨部會與相關單位緊密合作，全力營救遭詐騙國人，同步辦理打詐專案行動，宣誓打擊犯罪穩定治安決心。

南市刑大自拍防詐短片，幕前幕後警方一手包辦，為達宣傳效果不惜扮醜。記者謝進盛／翻攝
南市刑大自拍防詐短片，幕前幕後警方一手包辦，為達宣傳效果不惜扮醜。記者謝進盛／翻攝
南市刑大自拍防詐短片，幕前幕後警方一手包辦，為達宣傳效果不惜扮醜。記者謝進盛／翻攝
南市刑大自拍防詐短片，幕前幕後警方一手包辦，為達宣傳效果不惜扮醜。記者謝進盛／翻攝
南市刑大自拍防詐短片，幕前幕後警方一手包辦，為達宣傳效果不惜扮醜。記者謝進盛／翻攝
南市刑大自拍防詐短片，幕前幕後警方一手包辦，為達宣傳效果不惜扮醜。記者謝進盛／翻攝

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