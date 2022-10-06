他好奇去養生館第一次買春 然後就被警察抓了！

台南市永康警分局掌握轄區某養生會館私下經營全套性交易色情服務，昨深夜查獲自稱初次買春的男子與54歲婦人性交易，警詢後，兩人依違反社會秩序維護法裁罰，業者及櫃檯人員依妨害風化罪嫌送辦。

永康警分局日前接獲永大路某養生會館從事全套性交易色情服務情資，警方啟動靖黃專案，昨深夜專案小組當場查獲店家以3200元價格，替客人從事全套性交易服務，事後再與女服務生以1280元、1920元拆帳獲利。警方現場查扣保險套、現金等證物，警詢後將該養生館蕭姓負責人、蕭姓櫃檯等依刑法妨害風化罪嫌移送偵辦，另31歲郭姓男客及54歲劉姓婦人則依違反社會秩序維護法裁罰。

郭男稱，因好奇在友人「推薦」初次買春，沒想到就遭警查獲，婦人則說，因疫情遭腳底按摩店開除為討生活，不得不下海。