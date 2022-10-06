影／九旬失智翁逛大街 鷹眼警認出草帽送返家

台中市95歲劉姓老翁輕微失智，中午獨自外出散步，妻子午休睡醒尋不著老伴身影，心急報警。警方掌握老翁衣著特徵，1小時內在賣場外發現頭戴淺色草帽的老翁，經確認身分後護送返家，妻子的心這才安頓下來，扶著老伴進屋休息。

前天下午2點多，張姓婦人急忙報案說，她睡午覺醒來未發現老伴，社區也苦尋不著，因高齡95歲劉姓丈夫有輕微失智症，擔心老伴走失已遠，年事又高，就怕在外發生意外，希望警方協助尋人。

豐原警分局合作派出所員警楊富程、陳宇弘向張婦了解老翁身上衣著與特徵，立即駕駛巡邏車在附近搜尋，不到1小時，在知名大賣場外發現一名老翁，鷹眼警一眼看出老翁頭上戴的草帽特徵相符，上前詢問並確認就是協尋的劉姓老翁。

警方護送老翁返家，著急的張婦看到老伴平安歸來，終於露出笑顏，並感謝警方的協助，讓她終於能安心。