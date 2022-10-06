高雄男口袋掏出「安眠藥」 警發現破綻他立刻求饒

高雄市趙姓男子前晚騎機車行經鳳山區路口，因安全帽帶子未扣，被警方攔查，警方詢問「口袋是否有東西？」他佯裝將口袋兩側外翻，被眼尖警方發現他右手藏一包夾鏈袋，趙辯是安眠藥，結果警方查圖比對是一粒眠，趙當場被打臉上銬逮捕。

鳳山分局文山派出所警員鄭偉杰、林祺紘，前天晚上6時許，巡邏行經鳳山區北平、經武路口時，發現趙姓男子（45歲）騎機車但安全帽扣卻未扣，於是趨前而攔查。

警方當下見趙男神色有異，便試探性地詢問：「褲子口袋有帶什麼東西嗎？」，趙掏一掏口袋，並將兩側向外翻，此時警方注意到趙的右手藏有一包裝有藥丸的夾鏈袋，趙脫口喊：「這是安眠藥」。

警方覺得有異，拿出手機查詢，發現破綻，出示手機上的網頁照片，打臉趙：「這是一粒眠」，趙發現被警方識破後，連忙求饒：「別這樣啦！」