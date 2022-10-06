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馬公第三漁港船隻大火 船隻全毀無人傷亡

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導

澎湖馬公市第三漁港今天凌晨3點多發生火警，起火點靠近造船廠，加上風勢波及數艘船隻，所幸無人傷亡。起火船隻昇順隆3號漁船船艙及甲板近全毀，火勢加上東北季風增強助長下，波及一旁的新財興號、龍聯成號2艘漁船，澎湖縣消防局據報後趕抵現場後，火勢約在半小時獲得控制。

今天民眾在凌晨3點26分時報警，消防局獲報派遣第一大隊、馬公分隊及澎南分隊等單位，消防車與救護車輛共7車15人前往搶救，並通知第十三巡防區派遣海巡艇支援。

現場指揮的大隊長陳正宜表示，勤務人員趕往現場途中，已見明顯火光及濃煙，抵達後立即部署2條水線出水搶救，因起火船隻附近停靠其他漁船，5日晚間澎湖東北季風增強，為避免其他漁船遭受火勢波及延燒，隨即增加水線進行周界防護。整起火勢約在清晨5時13分殘火處理完畢。

經約半小時救火，火勢獲得控制，勤務人員於火勢熄滅後，即背負空氣呼吸器並延伸水線登船進行殘火處理及射水降溫。經查該起火船隻船艙及甲板幾近全毀。目前正在調查起火原因、責任歸屬。

澎湖馬公市第三漁港今天凌晨3點多發生火警，起火船隻昇順隆3號漁船船艙及甲板近全毀。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖馬公市第三漁港今天凌晨3點多發生火警，起火船隻昇順隆3號漁船船艙及甲板近全毀。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖馬公市第三漁港今天凌晨3點多發生火警，起火船隻昇順隆3號漁船船艙及甲板近全毀。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖馬公市第三漁港今天凌晨3點多發生火警，起火船隻昇順隆3號漁船船艙及甲板近全毀。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖馬公市第三漁港今天凌晨3點多發生火警，起火船隻昇順隆3號漁船船艙及甲板近全毀。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖馬公市第三漁港今天凌晨3點多發生火警，起火船隻昇順隆3號漁船船艙及甲板近全毀。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖馬公市第三漁港今天凌晨3點多發生火警，起火船隻昇順隆3號漁船船艙及甲板近全毀。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖馬公市第三漁港今天凌晨3點多發生火警，起火船隻昇順隆3號漁船船艙及甲板近全毀。圖／澎湖縣消防局提供

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