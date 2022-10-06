又是酒駕害命！深夜喝茫騎車雙載返家自撞安全島 男重傷女不治

苗栗縣苑裡鎮台1線140K北上車道，昨深夜11點多發生一起死亡車禍，一對酒醉騎車雙載男女朋友，自撞中央安全島後慘被拋飛落地，男騎士倒躺卡在安全島上，其女友橫躺在內側車道，經醫急救男子傷重轉院，女乘客傷重宣告不治，肇事原因警方調查中。

警方初步調查，肇事騎士楊男（29歲、通霄人）附載乘客吳女（32歲、通霄人）共乘機車沿台1線由南往北行駛，行經事故地點自撞分隔島，楊男全身多處擦挫傷，送往苑裡李綜合醫院急救，因左邊顏面頰骨骨折轉送往台中榮民總醫院手術。

吳女由通霄消防分隊送往苑裡李綜合醫院急救，於今天凌晨零時18分確認急救無效死亡。兩人因傷無法實施呼氣酒測，經委託綜合醫院抽血酒測，楊男酒測值達1.20mg/L，吳女酒測值達1.40mg/L，都喝得醉茫茫，現場勘查並無與其他車輛碰撞跡證，確切肇事原因仍待釐清。

警方調閱監視器確認最後身影是楊男騎車搭載吳女往北行駛。圖／警方提供

吳女橫躺在內側車道，送醫院急救後於今天凌晨確認急救無效死亡。圖／民眾提供

楊男飛落倒躺卡在安全島上，全身多處擦挫傷。圖／民眾提供

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