聽新聞
test
0:00 / 0:00
又是酒駕害命！深夜喝茫騎車雙載返家自撞安全島 男重傷女不治
苗栗縣苑裡鎮台1線140K北上車道，昨深夜11點多發生一起死亡車禍，一對酒醉騎車雙載男女朋友，自撞中央安全島後慘被拋飛落地，男騎士倒躺卡在安全島上，其女友橫躺在內側車道，經醫急救男子傷重轉院，女乘客傷重宣告不治，肇事原因警方調查中。
警方初步調查，肇事騎士楊男（29歲、通霄人）附載乘客吳女（32歲、通霄人）共乘機車沿台1線由南往北行駛，行經事故地點自撞分隔島，楊男全身多處擦挫傷，送往苑裡李綜合醫院急救，因左邊顏面頰骨骨折轉送往台中榮民總醫院手術。
吳女由通霄消防分隊送往苑裡李綜合醫院急救，於今天凌晨零時18分確認急救無效死亡。兩人因傷無法實施呼氣酒測，經委託綜合醫院抽血酒測，楊男酒測值達1.20mg/L，吳女酒測值達1.40mg/L，都喝得醉茫茫，現場勘查並無與其他車輛碰撞跡證，確切肇事原因仍待釐清。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言