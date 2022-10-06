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影／前女友欠3萬要不回 新北男還被她現任男友開鎮暴槍恐嚇

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林姓男子，昨晚（5日）向林姓前女友討回之前所借3萬元，未料，錢沒討回反遭林女的現任男友，持鎮暴槍向林男胸口開一槍，他胸口挫傷就醫，所幸無大礙。警方獲報循線追緝，於兩小時逮捕王男，警詢後依傷害及恐嚇罪嫌送辦。

據了解，林男（26歲）與林姓前女友（27歲），兩人去年（2021年）3月開始交往，卻因故分合多次，今年2月兩人又協議分手，不料7月林女突然又向林男表明「可以復合嗎？」並向林男商借3萬元應急。林男愛意猶深，立馬答應並借錢給林女，雙方再次復合。

孰料，兩人復合才兩個月，今年9月再因個性不合互起口角再次分手。林男遂向林女討回之前所借3萬元，孰料，林女卻以「當初又沒有簽立借據」看林男要怎麼處理為由，讓林男頗為不滿，雙方協議於昨天晚上在三峽區三樹路姑娘廟旁協商。

昨天（5日）晚上10時許，林男先抵達現場，不久林女與現任男友王男（35歲）開車抵達，林女與王男人都還沒下車，林男便趨前便要林女歸還所借3萬元，雙方口角互罵，王男護林女出口回嗆，並撂話揚言對林男及其家屬不利，還從車內拿出一把鎮暴槍，朝著林男胸口名開一槍（胸口1公分挫傷）。

王男見林男倒地後，旋即駕車載著林女逃離現場，在繞行三峽區三樹路222巷弄一圈後，又將車開回現場查看林男傷勢，王見林男自行叫救護車準備送醫，才將車開離，返回新店住處。

三峽警循線追緝，於案發後兩個小時，在新店逮捕王男，但卻不見林女及犯案所用鎮暴槍，王男當場坦承犯案，帶警前往棄槍地點，果然搜到作案所用鎮暴槍，一併帶回偵辦，警詢後依傷害及恐嚇罪嫌將王男送辦，並持續通知林女到案說明。

警方帶王男到棄槍地點找槍。記者曾伯愷／翻攝
警方帶王男到棄槍地點找槍。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方搜扣犯案所用鎮暴槍。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方搜扣犯案所用鎮暴槍。記者曾伯愷／翻攝
監視器拍下開槍瞬間。記者曾伯愷／翻攝
監視器拍下開槍瞬間。記者曾伯愷／翻攝
警方兩小時後，在新店王男住處逮人。記者曾伯愷／翻攝
警方兩小時後，在新店王男住處逮人。記者曾伯愷／翻攝

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