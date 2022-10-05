台東男子電魚不明原因死在卑南溪 警消合力搬上岸

台東縣鹿野鄉年約66歲張姓男子，今天下午到卑南溪寶華橋下電魚未歸，家屬到卑南溪尋找，發現張男已倒在溪流旁沙洲，通報消防隊到場時，張身體已僵硬明顯死亡未送醫，確切死因仍待檢警調查、相驗確認。

台東縣警、消今晚7時許接獲民眾報案，指張姓男子在卑南溪下電魚，不明原因失去生命徵象，消防隊到場後，地方民眾表示張男倒在沙洲溪流旁、已無生命徵象，警方及義消人員到場後，由家屬陪同共同到橋下查看，確認張男明顯死亡，隨即協助搬運，晚間9時許才將張男搬上岸。