天母出現中年男從7樓亂丟大磚頭！家長接送小孩回家目睹嚇歪

台北市士林區今晚6時許，突然有大磚頭從天而降，不少家長接小孩回家，差點被砸到，家長在臉書上分享「恐怖驚魂記」警方獲報到場，循線查獲年約40歲男子，該男子涉嫌從7樓樓頂，對不特定人丟下大磚頭，全案雖無人受傷，但朝傷害罪嫌偵辦中。

台北市士林區疑似有男子從7樓樓頂丟下大磚頭，幸好無砸傷人，但嚇壞接送幼兒園家長、小孩，警方獲報全案朝傷害罪嫌偵辦中。圖／取自臉書天母幫

據悉，案發地點一樓是幼兒園，今晚不少家長接小孩，目睹磚頭從天而降，砸到招牌後散落人行道，嚇得報案。網友也在臉書天母幫分享這起驚魂記，今晚6時許，帶小孩行經快到該路段，瞬間從該棟正上方快速掉落一大石塊，眼科招牌都砸凹了一角，真是生死一瞬間，就差「幾步距離」，小孩心有餘悸，路上行人都嚇到了。懇請該棟住戶們再幫忙檢查一下，是否有外牆需要做修繕處理，因為真的很危險。

警方指出，全案非意外，而是人為涉嫌故意從7樓樓頂往下丟施工用的磚頭，全案獲報後已掌握年約40歲男子涉有重嫌，稍早依傷害罪嫌帶男子回到警局製作筆錄、釐清案情。