影／金門桃園路發生連環追撞車禍 駕駛一度受困車內

金門縣桃園路今天傍晚發生一起車禍事故，有3輛車相撞，一度傳出女性駕駛受困車內，金門縣消防局共出動4輛消防與救護車輛，與12名消防人員，才成功將人從車內救出，2名駕駛送醫後已無大礙，詳細車禍原因，有待警方釐清。

金門縣消防局表示，在今天17時35分左右，接獲民眾通報在桃園路上，靠近金寧鄉中山林乳山遊客中心停車場處，發生連環車禍，有一名駕駛受困車內，他們立即派消防車前去搶救。

據了解，現場是3輛車追撞，有一名在金酒公司上班的男子，下班後開著黑車，從金城往金湖方向行駛，疑似不慎撞上前方代轉要往乳山遊客中心的白色車輛，造成白車追撞另一反向車道的白車，造成車上女性疑似脊椎受傷，受困車內。

消防人員於17時44分抵達現場，現場為2台汽車車禍，2輛白車的駕駛皆意識清醒，僅肢體疼痛擦傷，分別由金寧和金城救護車送往金門醫院。