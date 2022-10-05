新北三峽機車自撞路邊花台 28歲騎士無生命跡象送醫

新北市三峽區謝姓騎士，今天傍晚5 時許，騎經介壽路2段，不慎失控自撞路邊水泥花檯拋飛落地。新北市消防局獲報派員趕抵，檢視謝男有耳漏、鼻漏情形，當場沒有呼吸心跳，緊急送醫，目前仍在搶救中。

今天傍晚，謝姓男騎士騎乘機車，途中騎經新北市三峽區介壽路2段218號前，自撞路邊水泥花檯，當場人車拋飛重摔落地，目前送醫搶救中。記者曾伯愷／翻攝

據了解，謝姓男騎士（28歲）今天傍晚5時許，騎乘一輛機車，沿著新北市三峽區介壽路往土城方向騎去。途中行經介壽路2段218號前，疑因不明原因，自撞路邊水泥花檯，當場人車拋飛重摔落地。