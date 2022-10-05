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影／南投狡猾賊專挑貨車秒偷12萬貨款 警火速逮人追贓

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投日前有司機將車停路邊下車送貨，因車門未鎖，遭竊賊快手偷走車內12萬元貨款，警獲報後，在短短5小時內鎖定並逮捕吳姓男子，追回8.5萬元贓款，深入追查吳嫌竟是慣犯，今公布其行竊手法，提醒民眾要鎖車門，財物不留車內。

埔里警分局指出，當地33歲李姓貨車司機上月28日報案聲稱，他下午4時許將貨車暫停路邊，急著下車送洋酒給店家，車門沒鎖，回車上後發現，放在副駕駛座的個人側背包被偷走，背包內的12萬2178元貨款及個人證件等都不翼而飛。

李姓司機報案當下，無奈又懊惱，恐倒貼工資做白工，警方為降低其損失，並避免有其他人受害，立刻就派員前往案發現地查訪，並透過周邊監視器、行車紀錄器等科技儀器辦案追查比對，立刻鎖定一名身著「藍色背心」的男子。

警方表示，該名犯嫌衣著特殊顯眼，被清楚拍下開啟車門後秒速偷走車上物品，並騎乘紅色機車離去，後續以車追人加上警網追緝，很快就鎖定其身分，同日晚上9時25分就將涉案的47歲吳姓男子查緝到案，並追回贓款8萬5千元。

而將吳嫌帶回警所訊問，進一步深入追查發現他是個慣犯，上月24日也以相同手法，在西寧路一家手機通訊門市前，也曾竊取另一輛貨車內的包裹，竊得手機外殼，為免更多人因此受害，警方今公布影片及其行竊手法，提醒民眾多加留意。

埔里警分局表示，民眾車輛未鎖車門致車內財物遭竊案件迭有發生，尤其是送貨司機上下車頻繁，有時貪圖方便或忘記鎖車門，更易被竊賊盯上，因此呼籲民眾應養成鎖車門的習慣，鑰匙也應隨身攜帶，財物不留車內，別讓宵小有機可趁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投埔里一名吳姓慣竊專挑貨車下手，見車門沒鎖快手偷走車內貨款或貨物，警方獲報後循線將他逮捕歸案。圖／讀者提供
南投埔里一名吳姓慣竊專挑貨車下手，見車門沒鎖快手偷走車內貨款或貨物，警方獲報後循線將他逮捕歸案。圖／讀者提供

贓款 埔里

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