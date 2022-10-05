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照片遭冒用行騙急借30萬元 羅東鎮長澄清籲民不要上當
年底選舉倒數不到2個月，不肖人士冒名政治人物行騙事件頻傳，繼宜蘭市長江聰淵、員山鄉長張宜樺，羅東鎮長吳秋齡的人頭照也遭盜用。吳秋齡今天澄清，絕對不會向鄉親借錢，不會要求轉帳、匯款，更不會詢問帳戶有多少錢，呼籲民眾不要相信上當。
吳秋齡表示，昨天接獲鎮民反應，有接到假冒她名的LINE假帳號要求急需用錢30萬元。她強調，這不是本人而是假帳號，尤其選舉期間，許多詐騙集團用此方式騙取錢財。
吳秋齡說，請民眾若有收到疑似詐騙訊息，務必提高警覺，可以向親向本人或致電求證、私訊官方的臉書或IG詢問，也能撥打165反詐騙諮詢專線查證。
她也提醒民眾，家中長輩或孩子使用3C、社群軟體時，留意他們收到的訊息，同時宣導以免上當受害。
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