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化身蜘蛛人爬進爬出偷名錶 竹北住宅連續竊盜賊栽了

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

竹北警分局9月22日起陸續接獲轄區民眾報案，稱住家無人之際遭不明人士闖空門，竊取名錶、現金等價值9萬2000元財物，警方獲報循線追查，31歲王姓慣竊遭逮，竊得名錶以低價2500元賣出，不僅錢花光，還被依竊盜罪移送新竹地檢署偵辦。

竹北分局指出，竹北派出所轄內有2住家遭竊賊闖入，共竊取現金4200元、TISSOT豪致2014節日特別款、SEIKO PROSPEX 1970復刻綠鮑潛水機械錶及Gucci Blondie腰帶1個，總損失約新台幣9萬2000元。

員警獲報後立即成立專案小組，循線追查並擴大調閱監視器，鎖定多日住宅竊案均為同一人犯案，王嫌於轄區內找尋無人之住宅下手，身手矯健如蜘蛛人般，從民宅窗戶爬進爬出，竊得名錶後以新台幣2500元出售予鐘錶店，偷來的皮帶則遭他丟棄。

警方至王嫌住處埋伏，成功將他逮捕到案，全案犯嫌依竊盜罪移送新竹地檢署偵辦。竹北警呼籲民眾，住家加強防盜措施，隨時關閉門窗，避免宵小侵入，也提醒店家購買二手物品得當心，避免成為銷贓幫兇而觸法。

31歲王姓慣竊遭逮，被依竊盜罪移送新竹地檢署偵辦。記者王淑君／翻攝
31歲王姓慣竊遭逮，被依竊盜罪移送新竹地檢署偵辦。記者王淑君／翻攝
竹北住宅連續竊盜賊化身蜘蛛人，入侵民宅爬進爬出專偷名錶。記者王淑君／翻攝
竹北住宅連續竊盜賊化身蜘蛛人，入侵民宅爬進爬出專偷名錶。記者王淑君／翻攝
化身蜘蛛人爬進爬出闖空門偷名錶，竹北住宅連續竊盜賊王嫌在住處遭逮。記者王淑君／翻攝
化身蜘蛛人爬進爬出闖空門偷名錶，竹北住宅連續竊盜賊王嫌在住處遭逮。記者王淑君／翻攝
31歲王姓慣竊遭逮，竊得名錶以低價2500元賣給鐘錶店。記者王淑君／翻攝
31歲王姓慣竊遭逮，竊得名錶以低價2500元賣給鐘錶店。記者王淑君／翻攝
竹北住宅連續竊盜賊入侵民宅專偷名錶。記者王淑君／翻攝。記者王淑君／翻攝
竹北住宅連續竊盜賊入侵民宅專偷名錶。記者王淑君／翻攝。記者王淑君／翻攝

新竹 竊盜 監視器

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