市議員參選人蔡宛秦宣傳車喇叭疑遭破壞 南警：受理調查

民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦，發覺停放於青年路段宣傳車上方的音響喇叭疑遭受外力重擊，器材凹陷毀壞， 今天向警方報案。台南市警一分局說，已依法受理，積極調閱監視錄影器畫面釐清。

蔡宛秦說，任何意圖干擾或恐嚇意味的選舉暴力應當受到遏止，絕不容許任何以暴力或其他非法手段來干擾選舉活動的情事發生，也絕不妥協於選舉暴力下。她已正式向警方報案，由警方調查。

蔡宛秦表示，任何人皆有自由選擇政黨傾向與對各候選人喜好的自由，人民的自由言論更是民主政治中重要的一環。2022年大選九合一大選，是民眾黨第一次在台南參與地方型選舉，也是她首次出來參選。

蔡宛秦表示，懸掛與台北市長 柯文哲同框合照的宣傳車，主要是她是經由柯市長推薦外，更重要是期望把柯文哲與民眾黨理念帶進台南，讓第三種監督的力量進入台南市，讓台南有機會翻轉政治文化。

蔡宛秦說，這次掛有她與柯文哲合照的宣傳車喇叭遭受破壞的事件，她感到非常遺憾，也呼籲選民要理性、和平，勿一身試法，利用暴力非法手段來發洩情緒之餘，還要付出遭受法律制裁的代價，恐得不償失。