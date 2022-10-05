快訊

綠側翼造謠高虹安「插班北一女」 遭揭又大翻車了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

市議員參選人蔡宛秦宣傳車喇叭疑遭破壞 南警：受理調查

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦，發覺宣傳車上方的音響喇叭疑遭受外力重擊，器材凹陷毀壞， 今天向警方報案。圖／蔡宛秦競選服務處提供
民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦，發覺宣傳車上方的音響喇叭疑遭受外力重擊，器材凹陷毀壞， 今天向警方報案。圖／蔡宛秦競選服務處提供

民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦，發覺停放於青年路段宣傳車上方的音響喇叭疑遭受外力重擊，器材凹陷毀壞， 今天向警方報案。台南市警一分局說，已依法受理，積極調閱監視錄影器畫面釐清。

蔡宛秦說，任何意圖干擾或恐嚇意味的選舉暴力應當受到遏止，絕不容許任何以暴力或其他非法手段來干擾選舉活動的情事發生，也絕不妥協於選舉暴力下。她已正式向警方報案，由警方調查。

蔡宛秦表示，任何人皆有自由選擇政黨傾向與對各候選人喜好的自由，人民的自由言論更是民主政治中重要的一環。2022年大選九合一大選，是民眾黨第一次在台南參與地方型選舉，也是她首次出來參選。

蔡宛秦表示，懸掛與台北市長 柯文哲同框合照的宣傳車，主要是她是經由柯市長推薦外，更重要是期望把柯文哲與民眾黨理念帶進台南，讓第三種監督的力量進入台南市，讓台南有機會翻轉政治文化。

蔡宛秦說，這次掛有她與柯文哲合照的宣傳車喇叭遭受破壞的事件，她感到非常遺憾，也呼籲選民要理性、和平，勿一身試法，利用暴力非法手段來發洩情緒之餘，還要付出遭受法律制裁的代價，恐得不償失。

2022大選 台南市選舉 民眾黨

延伸閱讀

柯文哲轟陳時中沒醫德 王必勝聲援老長官盡心力「感謝他貢獻」

柯文哲嗆陳時中去死吧 林靜儀：柯已不適任政治人物

已虧18億！貓纜15周年 柯文哲：革命未成功同志仍須努力

影／柯文哲曾多次挖角沈慧虹被拒 林智堅說話了

相關新聞

地方黨部建議開除徐耀昌黨籍 鍾東錦、謝福弘這樣回應

國民黨苗栗縣長徐耀昌10月2日公開為無黨籍縣長參選人鍾東錦站台，國民黨苗栗縣黨部考核紀律委員會今天決議，建議撤銷徐耀昌黨...

影／林冠年否認酒駕控警方有疏失 警分局嚴正回應了

新竹縣竹北市長參選人林冠年涉嫌酒駕，昨遭民眾黨火速開除黨籍，但林冠年上午大動作召開記者會否認酒駕，並控警方酒測有程序瑕疵...

民進黨：許淑華應說清楚 是否為八大行業股東

國民黨南投縣長參選人許淑華被民進黨南投縣議員參選人曾琮愷、沈夙崢指控，過去曾在父親許天送南投市代表會主席任內所經營的「香...

影／博士學歷符合規定 林佳龍再三問侯友宜

立法委員葉毓蘭日前行文警察大學詢問侯友宜入學資格跟學歷，警大回函表示符合規定，新北市長參選人林佳龍今下午則再拋3問題表示...

芒果乾又來了！綠高層證實：年底選戰將端出抗中保台

距離年底九合一選舉投票日不到二個月，外界關心民進黨如何佈局。民進黨高層今天表示，未來作戰策略可大致分為「中央輔選團」與「...

綠造謠高虹安靠特權插班入北一女 她用一張照打臉謠言

民眾黨新竹市長參選人高虹安近期輪番遭到綠營側翼圍剿，近期傳出高虹安是靠特權插班進北一女。對此，高虹安回應，自己是國中市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。