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警署點名向「錯認通緝犯傷者」道歉 新北市警局：局長已當面致意
新北市三重警分局永福派出所員警今年9月20日因盤查民眾時發生錯認通緝犯事件，過程中發生拉扯、壓制，造成當事人身體有擦挫傷害情形，新北市三重警分局除今天再次深切表達歉意外，強調案發當下第一時間已由三重副分局長陳耿賢公開向受傷黃姓民眾及社會大眾致歉，並立刻將兩位員警主動函送新北地檢署偵辦，且從重各記過一次並調職處分，永福所長連帶處分申誡二次，後續將靜待司法調查結果後再另行議處，絕不姑息庇縱。
新北市警局長黃宗仁今表示，警察維護治安很重要也很辛苦，對就是對、錯就是錯，警察有錯就應負責、更要徹底清查，有疏失當然要追究責任，不管是市民是警察若有受害，他身為警察局長，自應扛起最大的責任，絕不逃避，勇於面對，會再找時間向黃姓民眾致意。
事件發生當日，正值議會市政總質詢期間，市長侯友宜接獲市警局長黃宗仁報告後，立即指示警察局針對該個案務必澈底調查真相，毋枉毋縱，絕對不能讓民眾的權益受到損害，新北絕大部分的警察非常辛苦，不分日夜冒著生命危險與壞人搏鬥，但如果警察做錯了，一定要承認並依法嚴懲、移送法辦，後續也會持續關懷黃姓民眾，積極協調後續事宜。
警政署長黃明昭非常重視此案，今年9月26日即在警政署督察室主任張榮興的見證下，黃宗仁與黃民相談一小時，已表達歉意並會積極關懷和絕對會秉公處理的立場。
新北市警局指出，警方從事發迄今已向黃姓民眾關懷慰問9次，當事員警也於9月29日至三重區調解委員會申請調解，預計於10月12日進行調解，希望能盡速取得當事人諒解，達成共識和解。
新北市警局今表示，對於此次事件引起警民關係緊張，警局再次表達至深歉意，將痛定思痛、深切檢討改進，持續加強教育所屬員警嚴守法紀、遵行相關法令程序，正確執法，謹慎言行，避免類似案件再發生。
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