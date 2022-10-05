寶馬男撞鳴笛警車昏迷家屬臉書貼文質疑 高雄警回應了

旗山警分局杉林分駐所陳姓與黃姓警員，日前為追趕轄內未戴安全帽的騎士，從山仙路左轉台29線時和直行的BMWX6轎車相撞，造成37歲BMW顏姓男駕駛頭部受傷昏迷，尚未清醒，昨天家屬貼文質疑警方作法，警針對質疑出面澄清，並強調會持續關懷並慰問傷者及家屬。

這起事故發生於10月2日中午12時許，警車為追逐轄區未戴安全帽騎士，行經山仙路24巷支道，要左轉台29幹道時，與顏男駕駛的白色BMWX6發生碰撞，造成顏傷及腦部昏迷，送旗山醫院加護病房救治。

家屬昨天貼文質疑，警方第一時間未關心傷者及家屬，而是拔走車上行車紀錄器，也憂心記錄遭抹除，且家屬要求觀看警車行車記錄器，卻被以一般民眾不能看公務車的記錄器為由遭拒。貼文還指，警車衝出來角度不易看見，更怒指警方只會做戲、發紅包。

對此，警方回應，事故當下，員警便下車查看，立即以無線電向分局勤務指揮中心通報發生事故且有人受傷，並轉報消防隊到場救護並將傷者就醫，並無不管傷者先看警車受損。

警方表示，依據道路交通事故處理辦法第12條第1項規定，事故車輛的車上痕跡、行車資料記錄設備或其他機件等證據資料尚須檢驗、鑑定或查證，警察機關得暫時扣留處理，扣留期間不得超過3個月，且BMW行車記錄器，會依該規定保全記錄後，當天就發還車主委託人領回。