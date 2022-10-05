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桃園小巷宮廟掩護職業賭場 警掀布幕驚見密室逮59人

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市大園區一處宮廟藏身小巷弄，出入複雜疑似經營地下賭場，引起轄區警方注意，偵查隊今天凌晨會同特勤警力攻堅，當場查獲負責人及賭客共59人、賭資、抽頭金50萬餘元，全案依賭博罪、違反社會秩序維護法等罪嫌送辦。

大園警分局日前掌握情資，指五青路巷弄中一處鐵皮屋搭建宮廟，疑似經營職業賭場，警方蒐證時發現地點確實隱蔽，外人難以察覺，確卻常有不明人車出入，十分可疑，向法院聲請核發搜索票後，今天凌晨3時許待時機成熟一舉攻堅查緝。

警方入內發現鐵皮屋內部只有一處小神壇，旁邊放有旗幟、三太子裝等，面對神壇左手邊牆上掛了一面布幕，布幕後藏有秘密鐵門；員警持破門錘破壞到一半，內部賭客知道逃不過，只好乖乖開門認栽。

警方現場查獲負責人陳姓男子（48歲）、2名工作人員及56名賭客，並查扣賭資現金34萬6400元及籌碼14萬6600元、抽頭金現金1萬8200元，以及賭具天九牌、監視器、點鈔機、無線電等物品，詢後將負責人及2工作人員依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另56名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

大園區一處宮廟掩護職業賭場，在神壇前左方布幕下藏有密室。記者楊湛華／翻攝
大園區一處宮廟掩護職業賭場，在神壇前左方布幕下藏有密室。記者楊湛華／翻攝
大園警方現場逮賭客56人，負責人及2名工作人員也落網。記者楊湛華／翻攝
大園警方現場逮賭客56人，負責人及2名工作人員也落網。記者楊湛華／翻攝
大園警方起獲賭資、抽頭金、籌碼共50餘萬元。記者楊湛華／翻攝
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桃園 賭博

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