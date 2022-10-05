影／網路交易平台有詐 7人遭騙200萬 新北刑大逮4嫌

詐騙集團成員陳姓男子等4人架設虛偽交易平台，以假交友方式誘騙被害人投入大筆資金，再藉各種理由誆騙被害人繳交保證金或稅金來換取獲利，待被害人繳錢後旋即開閉交易平台，造成7名受害人遭騙200多萬元。新北警方前天循線逮捕陳男等4人到案，警詢後昨依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市刑大偵二隊長鄭羽舜指出，詐騙集團成員陳姓男子（歲）、莊姓男子（29歲）、黃姓男子（43歲）、蔣姓男子（28歲）涉嫌利用社群軟體app「派愛族」、「臉書」、「Line」隨機結識被害人，以保證獲利引導下載交易平台app進行投資。

當被害人投資高達一定金額後，旋即鎖倉或是關閉交易平台，再指派車手到銀行大額領款，並將騙得現金轉換為比特幣等各式虛擬貨幣來規避檢警查緝，讓被害人求償無門。新北警方共接獲7名被害人報案，損失金額達200多萬元。