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台中莽男手煞車沒拉就下車追女友...前方3輛機車衰被撞

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓男子在昨天開車行經北區時，與車內女友人吵架，車內女子氣得下車後，楊也下車去追，但沒有拉手煞車，也沒熄火，導致楊下車後，轎車滑行，撞上前方多輛機車，釀3人受傷送醫，警方對楊酒測，無酒精濃度，不過楊行為已經違規，將依法開罰600元至1200元。

據查，楊姓男子（21歲）在昨天晚間10時許，開轎車載女性友人行經北區中清路、英才路口時，疑與車內女乘客吵架，女子下車後，楊也情急下車去追，但沒有拉手煞車，也沒將轎車熄火，導致轎車衝向前方停等紅燈的3輛機車，造成3名機車騎士受傷。

第二警分局交通分隊獲報到場酒測，楊無酒精濃度，詳細肇事原因將後續調查釐清，不過楊的行為已違反道交條例規定，將依法告發，可罰600元至1200元。

第二警分局呼籲，駕駛人若遇行車途中車內人員發生爭執時，一定要將車輛停放至適當地點，再行處理，勿任意違規停車以免影響其他用路人及發生危險。

台中市楊姓男子昨天開車行經北區時，與車內女友吵架，楊下車追人時，轎車沒拉手煞車，導致撞上前方停等紅燈的3輛機車，造成3人受傷。圖／讀者提供
台中市楊姓男子昨天開車行經北區時，與車內女友吵架，楊下車追人時，轎車沒拉手煞車，導致撞上前方停等紅燈的3輛機車，造成3人受傷。圖／讀者提供
台中市楊姓男子昨天開車行經北區時，與車內女友吵架，楊下車追人時，轎車沒拉手煞車，導致撞上前方停等紅燈的3輛機車，造成3人受傷。圖／讀者提供
台中市楊姓男子昨天開車行經北區時，與車內女友吵架，楊下車追人時，轎車沒拉手煞車，導致撞上前方停等紅燈的3輛機車，造成3人受傷。圖／讀者提供
台中市楊姓男子昨天開車行經北區時，與車內女友吵架，楊下車追人時，轎車沒拉手煞車，導致撞上前方停等紅燈的3輛機車，造成3人受傷。圖／讀者提供
台中市楊姓男子昨天開車行經北區時，與車內女友吵架，楊下車追人時，轎車沒拉手煞車，導致撞上前方停等紅燈的3輛機車，造成3人受傷。圖／讀者提供

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