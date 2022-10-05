高雄大遠百變電箱冒煙 員工急拿滅火器撲滅

高雄大遠百百貨公司今天下午發生火警，員工發現1樓樓梯間的變電箱冒煙，緊急通知疏散，並向119求救，消防局動員人車趕往搶救，消防人車趕抵大遠百，大遠百員工已自行拿滅火器撲滅火苗，未造成傷亡。確實起火原因由消防局調查中。

在高雄市苓雅區三多四路與中山二路口的大遠百百貨公司，今天下午1點36分傳出火警，消防局獲悉大遠百火警，馬上動員前金、新興、苓雅、成功、前鎮5支消防分隊及特搜中隊人員14車32人，趕去大遠百。