模範生踢鐵板！高雄偷跑抓沒戴口罩 中央未授權法官撤罰

去年5月台灣爆發新冠肺炎本土疫情，19日中央宣布全國疫情警戒升至3級，高雄市長陳其邁當天就宣布外出沒帶口罩，不經勸導一律開罰。高雄蔡姓市民22日被警方攔下，未戴口罩吞下3000元罰單，他質疑依中央公告當時仍是勸導期，28日才開罰，市府開罰違背法令，提行政訴訟。法院依據傳染病防治法，認為市府無防疫事務管轄權，撤銷蔡男罰單。

高雄市政府被外界冠以防疫模範生，去年5月本土疫情爆發時，市府超前部署，5月19日當天下午，中央疫情指揮中心才剛開完記者會，下午2時許陳其邁就在市府防疫記者會上，以圖卡要求市民外出應戴口罩，「未戴口罩者將立即開罰」。

當天警方及各局處雷厲風行，政策19日上路至28日前，光警方就送出3196張罰單，若加上市府其他局處，在中央公告前，市府就送出近4000張罰單。

蔡姓市民5月22日下午4時許，到屋外查看牆壁油漆情況，因沒戴口罩被員警攔下舉發，吞下3000元罰單。蔡男不服，主張衛福部21日才公告外出要戴口罩，28日又修正裁罰規定，從當天起外出沒戴口罩才得「免經勸導開罰」，但依據公告內容，28日前都應勸導，勸導不聽者才能開罰。

蔡男認為，依據傳染病防治法規定，中央與地方政府標準應一致，他當天被稽查時，就有立即戴上口罩，按規定仍屬勸導期間，但警方未經勸導就直接開罰，並不是故意不戴口罩，提行政訴訟請求撤銷罰單。

高雄地院審理時，高雄市政府衛生局引用傳染病防治法規定，認為衛福部、高雄市政府都是防疫主管機關，市民除了遵守衛福部標準外，也不得違反市府防疫措施，市府公告是依時任指揮官的部長陳時中指示辦理，陳時中也表示「尊重」地方政府，且防疫政策經媒體宣傳，蔡男不可能知道新政策，開罰並無違失。

但法官依據傳染病防治法規定，認為新冠肺炎屬「第五類法定傳染病」，地方政府僅裁罰權，防疫政策的決定及措施並無事務管轄權，外出未戴口罩的裁罰要件，決策權限在衛福部。