炮炸校門！竹東驚傳中學學生鬧事 連女教官都險被毆

新竹縣竹東鎮某中學驚傳學生鬧事，只因被耽誤下課放學，竟多人圍堵校門意圖強闖，甚至女教官上前攔阻都無濟於事，學生更拿來大龍炮「炮炸校門」，險些炸傷教官，校方與警方都指出將加強輔導、告發違規。

事件是發生在昨天晚間10時許，該中學數十名夜校生因為不滿校門離校檢查速度慢，拖延到放學時間，因此心生不滿、鼓譟，一群人先是騎改裝機車轉動油門讓排氣管發出巨大轟鳴聲，又不停叫囂。

期間學生不滿遭到女教官阻攔，竟直接從車廂中掏出鞭炮點燃，直接朝校門丟去，當場發出巨大爆炸聲，現場其餘學生甚至不停興奮鼓譟，隨後可見校門的鐵捲門方向升起陣陣白煙。

據了解，附近居民常反映每次到夜間部放學時間，都會有機車轟鳴、吵人清靜，且夜校生放學在校門前路口狂飆，不僅自身有安全疑慮，也造成路上其他車輛威脅，更對附近居民造成困擾。

因此校方著手調查晚上夜間部學生下課車流量，希望能改善此一情況，不料昨天晚間放學進行調查時，學生不滿校方遲未開校門放行，拖延到他們放學時間，加上校方針對離校的車輛都需檢查車廂，避免有心人士將校內貴重設備帶離，因此必須逐車檢查，進一步使得離校時間拉長。

當時夜校生情緒鼓譟，女教官還出面要安撫學生情緒，卻當場遭到學生怒氣沖沖辱罵，甚至被學生圍住、差點被毆，不過幸好最後未發生肢體衝突，但過程中有學生趁教官不注意，直接衝上前拉開校門，一行人隨即騎車衝出學校，更高喊「走嘍！」，其中部分學生就連安全帽都未戴。