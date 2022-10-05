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新北新莊區公所委外鋤草 3工人遭虎頭蜂叮傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區公所委託3名鋤草工人，今天上午9時36分左右，在新北大道七段青年公園內鋤草，不料，卻遭虎頭蜂叮傷，經救護員獲報趕抵，評估現場3名工人昏迷指數，其中2名60多歲工人昏迷指數15分（GCS），另名60歲男性工人昏迷指數8分（GCS）有過敏性休克、血壓、血氧過低、意識模糊，救護員對其施打bosmin後，休克男子逐漸恢復意識，隨後由救護員協助，將3人送往醫院救治。

新北市新莊區青年公園，今天上午有三名工人被虎頭蜂叮傷。圖／google map
新北市新莊區青年公園，今天上午有三名工人被虎頭蜂叮傷。圖／google map

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