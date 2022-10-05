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影／女網友沒錢繳費阿伯好緊張 奔超商買點數警急阻
台中市七旬王姓老翁近日認識一名女網友，女網友佯稱確診沒錢繳費，要王翁幫忙到超商買點數卡代繳，因店員發覺有異，通知警方到場，警員聽完王翁描述後，直接大聲說明「這就是詐騙」，要求王翁不要配合歹徒指示，以免血汗錢不保。
第二警分局育才所警員施皓瀛、王偉霖在前天下午2時許，接獲超商店員通報，店內王姓老翁（70歲）疑遭詐騙欲購買GASH點數2000元，員警獲報到場。
王男表示，在臉書上認識一名女網友，雙方互加Line後常聊天，近日該名女網友自稱確診無法外出，無法繳納網路費，才拜託他代為購買遊戲點數以免遭斷網。
員警一聽，立刻告訴王翁，不久前才受理一件同樣是網友要求代買點數的詐騙案，擔心王翁執迷不悟，大聲宣告「沒有錯，這就是詐騙」，提醒只要網友提出代買點數、匯款、提款等涉及金錢的要求，十有八九都是詐騙。
王翁在警方勸說下，當場封鎖該名網友，斷絕聯絡，還說幸好有熱心店員、警察的幫忙，不然差點就把平常省下來的辛苦錢平白送給詐騙集團花用。
第二警分局長陳家銘呼籲，網路交友陷阱多，切不可輕信於人，與網友聊天時如有涉及金錢都應格外提高警覺，另外，對於家中小孩、長輩使用網路，也應多加留意關懷，以免家人落入詐騙圈套；如有疑慮可撥打165、110或至鄰近派出所詢問，以減少財產損失的風險。
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