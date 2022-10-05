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中壢工廠太陽光電設備火警 業者「不會斷電」險釀禍

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市中壢區一家工廠昨天傳火警，消防隊獲報趕到後，發現是太陽能設備的變流器冒煙起火，原本要先斷電，但現場包括幹部、工人均一問三不知，只好先以乾粉滅火器打熄，所幸火勢不大、未延燒，也無人受傷，事後消防隊自行找到並切斷電源，起火原因有待調查。

中壢區山東路上一家工廠昨天11時30分傳出火警，消防局新坡分隊獲指揮中心派遣，第一時間抵達現場，發現是牆上的太陽能光電變流器冒煙起火，但詢問現場幹部、工人，沒有人知的怎麼斷電，也聯繫不到廠商。

消防員為避免延燒，立即使用乾粉滅火器滅火，所幸火勢並未擴大，燃燒面積僅0.3平方公尺，很快打熄；隨後消防隊也找到直流匯電箱並斷電，防止復燃，現場無人受傷，起火原因調查中。

新坡分隊長吳興黌表示，太陽能設備若火警，消防人員會優先使用乾粉滅火，但若火勢過大，需先簡易斷電才能安全射水滅火，而斷電須配合光電系統設置商，呼籲民眾平時應留意災時聯繫管道是否暢通，避免事故發生時無法聯絡廠商到場協助救災，導致消防人員因尚未斷電而無法安全執行救災任務。

吳興黌說，桃園市是台中以北設置太陽光電案場及容量最高縣市，民眾若欲相關火警，須謹記「二通三箱」原則，包括報案時明確通報、通知系統商斷電，以及告知消防隊變流箱、直流箱、交流箱位置，並提供鑰匙。

第三大隊長簡慈彥提醒，若工廠發生火災，廠商應依據消防法指派專人至現場協助救災，並提供相關搶救資訊，保障消防人員救災安全，若未提供、妨害「資訊權」，依法最重可處60萬元罰鍰。

中壢區一家工廠變流箱昨天起火，但廠方卻不知如何斷電，所幸火勢第一時間被撲滅，並未延燒。記者楊湛華／翻攝
中壢區一家工廠變流箱昨天起火，但廠方卻不知如何斷電，所幸火勢第一時間被撲滅，並未延燒。記者楊湛華／翻攝
中壢區一家工廠變流箱昨天起火，但廠方卻不知如何斷電，所幸火勢第一時間被撲滅，並未延燒。記者楊湛華／翻攝
中壢區一家工廠變流箱昨天起火，但廠方卻不知如何斷電，所幸火勢第一時間被撲滅，並未延燒。記者楊湛華／翻攝
中壢區一家工廠變流箱昨天起火，但廠方卻不知如何斷電，所幸火勢第一時間被撲滅，並未延燒。記者楊湛華／翻攝
中壢區一家工廠變流箱昨天起火，但廠方卻不知如何斷電，所幸火勢第一時間被撲滅，並未延燒。記者楊湛華／翻攝

桃園 消防員

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