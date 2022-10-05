快訊

魏如萱證實離婚！「兩人經和平協商後好聚好散」

夜店殺警案纏訟8年落幕 曾威豪、劉芯彤夫妻各判8年徒刑定讞

「登山女神」淪富商小三 正宮提告求償200萬：極度崩潰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男與同事酒後口角魂斷刀下 家屬今到警局淚求真相

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

胡姓男子魂斷刀下，其父今抱著胡男遺照到三星警分局尋求真相。圖／民眾提供
胡姓男子魂斷刀下，其父今抱著胡男遺照到三星警分局尋求真相。圖／民眾提供

宜蘭縣三星鄉發生一起同事酒後持刀悲劇，38歲林姓男子與20歲胡姓男子疑似一言不合，爆發肢體衝突，林男持水果刀揮向對方頸部，胡男經送醫不治。死者家屬今號召多名親友，抱著胡男遺照到三星警分局尋求真相；警方表示，全案已依程序調查，對於家屬疑問，將請檢方釐清。

據了解，事發現場3名男子從事太陽能板工程，彼此是同事關係，同住在三星鄉大洲村的宿舍。9月30日晚間，3人一起喝酒，林與胡疑似工作細故發生口角、大打出手，林男從廚房拿水果刀威嚇，揮刀劃過胡男頸部，事後也趕緊報案。

警方當天深夜11點多獲報到場，逮捕林男，並依殺人罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，檢方聲押禁見獲准。胡男經送往羅東聖母醫院搶救不治，今天下午相驗釐清確切死因。

死者家屬今天到三星警分局了解案情後續，胡男姊夫高先生提出2疑點，事發後，凶刀乾淨疑似被清洗過，另外，胡男的手機是在目擊同事身上，而非命案現場，對此相當不解。

對於愛子魂斷刀下，被害人父親胡先生悲痛不已，「不知道他們有多大深恨」，至今無法接受。他提到，胡男高中畢業後，就開始賺錢養家，如今喪命難以接受。

三星警分局表示，該案件獲報後即儘速到場並逮捕林姓男子，檢方向院方聲押禁見獲准，全案已依程序調查，對於家屬提出的疑問，將請檢察官釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

案發現場。資料照片，記者林佳彣／翻攝
案發現場。資料照片，記者林佳彣／翻攝
林男（中）被依殺人罪嫌送辦。資料照片，記者林佳彣／翻攝
林男（中）被依殺人罪嫌送辦。資料照片，記者林佳彣／翻攝

宜蘭 羅東

延伸閱讀

男狠心殺前妻 貼權狀在她額頭、雙手各塞5000元後自首

台中人妻今午報警尋夫 事隔3小時陳屍河床有刀傷

快篩、口罩採購疑涉弊 竹縣新豐鄉鄉長、主秘等5人聲押禁見

拿水果刀命令收容人幫她削蘋果 北女所輔導員不滿遭記申誡2次

相關新聞

目睹同事頭被打爛！阿嬤借百萬救孫 他驚險逃出柬埔寨地獄園區

「還有很多人回不來！」20歲阿中原本在家具行當業務，今年在網咖玩遊戲被人遊說「錢滾錢投資」，不僅賠了錢，還被要求賠錢，他...

男與同事酒後口角魂斷刀下 家屬今到警局淚求真相

宜蘭縣三星鄉發生一起同事酒後持刀悲劇，38歲林姓男子與20歲胡姓男子疑似一言不合，爆發肢體衝突，林男持水果刀揮向對方頸部...

「柬埔寨都沒那恐怖」北市雙胞胎媽泣訴萬華幼兒園虐童 高達55次

台北市萬華區一家準公共化幼兒園，發生3歲雙胞胎女童遭虐，1個月內遭幼兒園老師和園長打駡、綑綁，女童母親上午由市議員應曉薇...

影／女網友沒錢繳費阿伯好緊張 奔超商買點數警急阻

台中市七旬王姓老翁近日認識一名女網友，女網友佯稱確診沒錢繳費，要王翁幫忙到超商買點數卡代繳，因店員發覺有異，通知警方到場...

中壢工廠太陽光電設備火警 業者「不會斷電」險釀禍

桃園市中壢區一家工廠昨天傳火警，消防隊獲報趕到後，發現是太陽能設備的變流器冒煙起火，原本要先斷電，但現場包括幹部、工人均...

桃園便當店闆娘50萬「救命錢」被偷急哭 竊賊自家落網

桃園市桃園區一家自助餐昨天發生竊案，有前科鄭姓男子假藉買菜，摸走店內樓梯口一個背包，裡面52萬元現鈔是老闆娘要寄回家鄉治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。