男與同事酒後口角魂斷刀下 家屬今到警局淚求真相

胡姓男子魂斷刀下，其父今抱著胡男遺照到三星警分局尋求真相。圖／民眾提供

宜蘭縣三星鄉發生一起同事酒後持刀悲劇，38歲林姓男子與20歲胡姓男子疑似一言不合，爆發肢體衝突，林男持水果刀揮向對方頸部，胡男經送醫不治。死者家屬今號召多名親友，抱著胡男遺照到三星警分局尋求真相；警方表示，全案已依程序調查，對於家屬疑問，將請檢方釐清。

據了解，事發現場3名男子從事太陽能板工程，彼此是同事關係，同住在三星鄉大洲村的宿舍。9月30日晚間，3人一起喝酒，林與胡疑似工作細故發生口角、大打出手，林男從廚房拿水果刀威嚇，揮刀劃過胡男頸部，事後也趕緊報案。

警方當天深夜11點多獲報到場，逮捕林男，並依殺人罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，檢方聲押禁見獲准。胡男經送往羅東聖母醫院搶救不治，今天下午相驗釐清確切死因。

死者家屬今天到三星警分局了解案情後續，胡男姊夫高先生提出2疑點，事發後，凶刀乾淨疑似被清洗過，另外，胡男的手機是在目擊同事身上，而非命案現場，對此相當不解。

對於愛子魂斷刀下，被害人父親胡先生悲痛不已，「不知道他們有多大深恨」，至今無法接受。他提到，胡男高中畢業後，就開始賺錢養家，如今喪命難以接受。

三星警分局表示，該案件獲報後即儘速到場並逮捕林姓男子，檢方向院方聲押禁見獲准，全案已依程序調查，對於家屬提出的疑問，將請檢察官釐清。