桃園便當店闆娘50萬「救命錢」被偷急哭 竊賊自家落網

桃園市桃園區一家自助餐昨天發生竊案，有前科鄭姓男子假藉買菜，摸走店內樓梯口一個背包，裡面52萬元現鈔是老闆娘要寄回家鄉治病毒「救命錢」，他得手徒步繞行、轉乘，製造斷點，但警方早就掌握身分，在他上床睡覺時逮個正著，全案依竊盜罪嫌送辦。

桃園警分局青溪派出所昨天10時30分接獲轄內某自助餐店老闆娘（越南籍）報案，她表示有名男子到店內表示要訂購便當，需店家幫忙外送，她見男子曾到店內消費數次，以為生意上門，便進廚房把鍋裡的菜處理好。

老闆娘著急說，出來時她發現男子趁空檔把樓梯口裝有新台幣50餘萬元的背包竊走，這筆錢原本是要匯回越南，給表妹家人做換腎手術的救命錢，他們姊妹都急哭了。

警方立即組成專案小組，經調閱監視器畫面，確認是轄內治安人口鄭姓男子（34歲），更發現他以徒步、搭車的方式，繞行八德、中壢、平鎮等地區，意圖製造斷點，混淆警方偵辦方向。

但員警早已掌握身分，以逸待勞，在鄭男住處外埋守，待他晚上10時許返家、躺下正要睡覺時，立即上門將他逮捕，並當場起獲贓款52萬餘元，全案詢後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦；老闆娘失而復得，也頻頻向警方致謝。