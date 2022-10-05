目睹同事頭被打爛！阿嬤借百萬救孫 他驚險逃出柬埔寨地獄園區

「還有很多人回不來！」20歲阿中原本在家具行當業務，今年在網咖玩遊戲被人遊說「錢滾錢投資」，不僅賠了錢，還被要求賠錢，他只好到柬埔寨打工，成為電話詐騙成員，只要業績沒做到，就被電擊、毒打，甚至目睹另一名台灣年輕男子被活活打死，阿公阿嬤甚至向地下錢莊借了百萬元要救他，最後他才趁亂逃出。

快樂天堂基金會董事長、彰化縣議員張雪如說，阿中在柬埔寨經歷的簡直是人間煉獄，他的家人幫他籌款百萬匯出後，柬埔寨的詐騙集團仍不放人，最後經濟弱勢的家人連機票錢都籌不出來，在快樂天堂基金會協助下才順利買到機票返台，阿中說，在柬埔寨仍有很多被騙去的弱勢族群、身障的台人無法返台，基金會將持續伸出援手協助，也希望政府重視，持續營救，並加強預防此類犯罪案件。

剛滿20歲的阿中說，因為愛玩電競，今年6月下班後到網咖玩遊戲認識一男子邀他合作投資，說利用錢滾錢可以領回更多錢，一個月內從一開始要他拿出1500元投資，陸續又要他拿出8千、1萬多、2萬元、4萬元，最後甚至藉口「斷線」要求他賠償12萬，否則將要對他不利。

阿中為了籌錢，剛好看到臉書大打廣告，介紹柬埔寨有食品公司客服、業務推廣工作，薪水有1千多元美金，就飛往柬埔寨打工，一下飛機即被載到「波客山」山上，到了園區，中國籍「老闆」即將他護照、手機收走，開始強迫他做詐騙業務。

阿中說，園區非常大，一間辦公室裡至少有100多人，台灣、中國、馬來西亞各國籍都有，也分成好幾個「小老闆」管理，只要不從、打瞌睡或業績不好，就被電擊、棍棒毆打，他甚至有一整周24小時都在電腦前「拼業績」。

甚至在7月阿中還初親眼目睹一名年約20幾歲台灣年輕男子因打瞌睡，被老闆跟同夥拿電擊棒、鐵棍朝頭部猛Ｋ至少10多分鐘，頭都被打爛了，後腦勺也破了，當時大家嚇得不敢出聲、也不敢多看，中國籍同夥還去摸他脈搏，確認男子沒有呼吸心跳，就被拖走了。也聽說有另一名不知國籍的男子因說錯話被活埋。

阿中說，中國籍老闆要求1天內至少要找到3個在美國、丹麥等高收入國家的人聊天，熱聊認識後轉給後線中國人繼續詐騙，因為當天只找到2個，就被帶到「小黑屋」，被以電擊棒電、木棍痛打，有時雙手還被上手銬，中國籍老闆說「不達標就弄死你、就繼續打你。」7月底連續一週被照三餐打，以拳頭重擊頭部、臉部打到流血，讓他一度痛苦到希望乾脆死了算了。

由於被打到全身瘀血、電擊燒焦，阿中甚至出現耳鳴症狀，也無法吃藥、敷藥，被關了一個多月，一天只給一餐，甚至不給水，他曾靠一瓶300CC的小瓶裝水撐一個星期。而每一棟房舍都有6間小黑屋，被關在小黑屋時，不時聽到痛哭、哀嚎、尖叫聲，他只覺得「這裡根本是人間煉獄」。

他的阿嬤甚至為了要救他回來，向地下錢莊借錢，匯出120萬，犯罪集團仍不放人。後來因為柬埔寨進行大掃蕩，中國籍老闆怕被發現，才把護照、手機還給他們，原本還想要轉賣這批被騙的人，但來不及，阿中與另兩名台灣人趁亂跑回宿舍拿行李逃跑，阿中說，他們互相踩背、拖拉越過2、3公尺高的圍牆後，眼見警衛就在後面趕來抓人，3人衝上馬路，瘋狂攔車，才逃到市區找到當地善心台人幫忙。

阿中逃出後，家人卻連機票錢都付不出來，在快樂天堂基金會協助下買到機票上周六返台，入境台灣時，身上只剩10元，快樂天堂基金會也聯繫上桃園市議員參選人黃國晏就近協助，在大園附近超商找到阿中，讓阿中飽餐一頓送到基金會安置。