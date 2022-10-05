員警誤認通緝犯還偷捏生殖器 當事人要侯友宜主持公道

新北市一名黃姓男子遭誤認為通緝犯，進而與三重分局員警發生暴力衝突，甚至還被偷捏生殖器官，時代力量立委邱顯智今天表示，新北市長侯友宜過去常對警政議題發表看法，這次卻僅輕描淡寫地帶過，明顯是在避重就輕，不僅有愧警察市長的稱號，更逃避新北市政府應該擔負的責任。

黃姓男子上個月遭誤認為通緝犯，造成與三重分局2名員警引發推擠受傷，黃姓男子提告警員涉及傷害、妨害自由罪嫌，三重分局也對同仁錯認通緝犯一事致歉，將依法受理調查函送檢方偵辦。

時代力量立委邱顯智、王婉諭今天上午陪同黃姓男子在立法院召開記者會，邱顯智說明，這2名員警的執法過程不只有失專業，更嚴重違反《警察職權行使法》的規定，他們沒有穿著制服、出示證件表明身份，「黃先生根本不知道是警察，當然可以拒絕對他行使職權」。

邱顯智認為，黃姓男子遭到便衣警察無故毆打，面對這麼違法離譜的違紀事件，從警政署到新北市警察局都應該深切檢討，針對出錯的員警進行嚴厲的懲罰，並且要給予黃姓男子賠償，然而到目前為止，不管是警政署、新北市政府、新北市警察局的態度都非常消極。

邱顯智質疑，這2名員警不僅沒有表明身份，搞清楚被逮捕的對象，甚至在制服警察到達現場後，黃姓男子已經被上銬，完全沒有反抗能力，還繼續動用私刑痛打黃男、偷捏生殖器官，嚴重影響人民對警察的信賴，這部分一定要依照法令給予懲處，絕對不能包庇護短。

邱顯智強調，侯友宜過去曾經擔任警察大學校長、警政署長，應該非常了解警察的職權，過去也經常對警政議題發表看法，這次卻僅是輕描淡寫地帶過，明顯是在避重就輕，不僅有愧警察市長的稱號，更逃避新北市政府面對警紀問題應該要承擔的責任。

受害的黃姓男子表示，侯友宜身為新北市的大家長與父母官，到現在都還不聞不問，「從發生事情到現在，讓我每天都在恐懼中過日子」，像這樣惡劣、不遵守制度執法的警察，其實就像老鼠屎一樣，他們會污染新北市警察的名聲，懇請侯友宜幫忙主持公道。

黃姓男子強調，他很尊重警察這份職業，因為如果沒有警察，人民要怎麼過安居樂業的生活，侯友宜號稱自己是警察市長，卻讓底下的員警做出無恥、違法亂紀與傷害人民生命的事情，導致他現在已經不敢住在新北市，必須開始在台北市找房子，「我要搬離這個傷心地」。

王婉諭則呼籲，警政署、新北市警察局務必完整提供當初在三重永福派出所的攝影內容，請侯友宜不要袒護害群之馬，應該盡速攤開真相，調查與嚴懲違紀警員，讓台灣人民重新信任警員，也還給受害者和大多數競競業業的員警一個公道。