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高雄警攻堅逮詐團扣名車 5男騙人頭帳戶洗錢准押
高雄市警方追查詐騙集團，發現詐團以放貸和幫人提高金融信用等名義，騙走他人金融帳戶，充當洗錢人頭帳戶。警方攻堅，破門逮捕陸姓男子等5人，查扣多輛名車、名表，初步清查 ，至少20人的帳戶因此成為詐團人頭帳戶，全案移送高雄地檢署，檢方對陸男等5人聲押獲准。
高雄市刑警大隊偵五隊、保安特勤中隊及仁武分局，會同刑事局偵八大隊，9月20日根據查報詐騙集團聚點，趕赴高雄市大樹區久大路1處倉庫，逮捕陸姓（25歲）、黎姓（25歲）、李姓（24歲）、黃姓（23歲）及陳姓（21歲）等5男子，當時陸等人還將涉案手機丟上櫥櫃上方，逃避警方查證。
據了解，警方追查詐騙集團，發現5、6月間，陸姓男子曾以幫人美化金融信用名義，收走他人存摺帳戶，後來有受騙人匯款進入帳戶，警方查陸與多名男子經常進出大樹區的倉庫，才攻堅逮人，並查扣91萬餘元疑不法贓款、賓士、BMW、奧迪等5輛轎車，以及他們所戴的勞力士等名表和本票與討債用的海報。
據查，詐騙集團利用簡訊或隨機打電話，推銷可貸款或提高金融信用，除了騙走金融帳戶當人頭帳戶，另有貸款人因還不出錢，遭陸等人涉嫌暴力討債，並拿走金融帳戶存摺同充當詐團人頭帳戶。陸等人被捕後，立即找律師到場，否認涉案。警方依詐欺及違反洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌，將陸等5人移送雄檢，全經檢方聲押獲准。
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