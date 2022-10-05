快訊

「登山女神」找贊助偷吃已婚富商 正宮靠iPad零時差蒐證

新北光復橋上傳女子墜落意外 疑頭部墜地當場身亡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區光復橋今天驚傳一名中年女子從橋上墜落意外，疑頭部墜地當場身亡。確實事發原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天上午9時49分獲報，一名貨車駕駛開車行經板橋區環河西路四段光復橋下，驚見一名女子疑似從橋上墜落至環河西路4段大馬路上，當場頭破血流，令人怵目驚心，嚇得立即打電話報警，並將車停在車道上，避免還有來車未注意不慎輾過。

據了解，墜橋者為38歲沈姓女子就住在光復橋附近，有輕微憂鬱症，今天一早女子有酗酒的情況，為了戒酒跟房子的問題與家人發生爭吵後獨自外出，雖經救護車送醫急救，但沈女疑因頭顱嚴重破裂，經搶救仍宣告不治。確實事發原因有待警方調查釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市板橋區光復橋上今天上午驚傳女子墜落意外，疑頭部墜地當場身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區光復橋上今天上午驚傳女子墜落意外，疑頭部墜地當場身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區光復橋上今天上午驚傳女子墜落意外，疑頭部墜地當場身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區光復橋上今天上午驚傳女子墜落意外，疑頭部墜地當場身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區光復橋上今天上午驚傳女子墜落意外，疑頭部墜地當場身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區光復橋上今天上午驚傳女子墜落意外，疑頭部墜地當場身亡。記者王長鼎／翻攝

延伸閱讀

發展夜經濟 新北吸千萬人創53億效益

新冠四類疫苗 新北7、8期今開放預約

新北萊萊磯釣場海域海狼8號娛樂船擱淺 8人安全獲救

專案輔導名單險+1！新北某科大曾現資金缺口 增聘教師後再查核

相關新聞

與鳴笛警車相撞 BMW男駕駛昏迷不醒 家屬寫長文質疑警方作為

旗山警分局杉林分駐所陳姓與黃姓警員，日前為追趕轄內未戴安全帽的騎士，從山仙路左轉台29線時，和直行的BMWX4轎車相撞，...

中港區外貨櫃場工安意外 堆高機搬空油槽倒壓貨車無人傷

台中港區外一間貨櫃場公司人員今天上午操作12噸重堆高機搬運空油槽，堆高機正升起空油槽到第3層時，不慎碰撞旁邊另一個油槽，...

影／妙齡女約網友 先傳個資給對方主管放行？警：詐騙

台中市吳姓女子近日認識網友，相約在台中車站見面，赴約後對方告知，主管得知要請假見面，不願放行，要求傳送證件正反面，驗明正...

影／海釣船擱淺9人獲救 船卡暗礁待滿潮設法拖救

新北市一艘澳底籍娛樂漁業漁船，昨天深夜在東北角岸邊海域，撞擊暗礁擱淺。船上9人都被安全救下船，但漁船仍受困岸際。今天海象...

影／上坡推不動！八旬輪椅婦獨自就醫陷車陣 暖警所長急解救

台中市石岡區居民多為高齡長者，81歲朱姓阿嬤昨獨自外出看診，她吃力推輪椅在人車鼎沸的豐勢路旁，進行交整勤務的土牛所所長陳...

新莊中港大排男子自焚 警排除他殺查原因

今天上午近8時許，一名朱姓男子（62歲）在新北市新莊區中華路二段與自立街口 (中港大排下方）引火自焚，警消獲報趕抵，朱男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。