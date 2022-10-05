新北光復橋上傳女子墜落意外 疑頭部墜地當場身亡

新北市板橋區光復橋今天驚傳一名中年女子從橋上墜落意外，疑頭部墜地當場身亡。確實事發原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天上午9時49分獲報，一名貨車駕駛開車行經板橋區環河西路四段光復橋下，驚見一名女子疑似從橋上墜落至環河西路4段大馬路上，當場頭破血流，令人怵目驚心，嚇得立即打電話報警，並將車停在車道上，避免還有來車未注意不慎輾過。

據了解，墜橋者為38歲沈姓女子就住在光復橋附近，有輕微憂鬱症，今天一早女子有酗酒的情況，為了戒酒跟房子的問題與家人發生爭吵後獨自外出，雖經救護車送醫急救，但沈女疑因頭顱嚴重破裂，經搶救仍宣告不治。確實事發原因有待警方調查釐清。

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