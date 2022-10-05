影／妙齡女約網友 先傳個資給對方主管放行？警：詐騙
台中市吳姓女子近日認識網友，相約在台中車站見面，赴約後對方告知，主管得知要請假見面，不願放行，要求傳送證件正反面，驗明正身，吳女遲疑，被對方反嗆「去問警察阿」，當時正好有巡邏警員經過，當場戳破歹徒謊言，「這是騙個資的詐騙」，吳女才沒上當。
第三警分局立德所巡佐詹勝科、警員劉佳竺，上月29日晚間巡經台中車站時，發現吳姓女子（23歲）神情緊張，拿著手機開擴音，警方要前往詢問時，就聽到電話那頭傳來「不然你去問警察阿」，吳女看到警方注意到，連忙求助。
吳女告知，3天前在交友軟體認識一名網友，與對方互留手機號碼後，相約在台中車站見面，但見面前對方卻告知，公司經理得知要請假與網友見面後，十分不開心，要求親自打電話向她確認，同意之後才能放行，不過對方經理打來後，還要求她傳送證件驗明正身，她感覺有疑問，才遲遲沒動作，對方因此而口氣不佳。
吳女說，對方看她遲疑，不肯乖乖配合，還威脅宣稱可從電話號碼查得住址，更傳送多張有人倒地的照片示意，讓她嚇得不知如何是好。
警方看到對方所傳訊息，馬上告知「這是詐騙」，再三保證一般人無法由手機號碼查得住址，更何況詐騙集團想要的是錢，才不會大費周章找上門暴露自己的行蹤。
警方見吳女仍十分擔心，便協助拍下警車照片，告知對方警察真的就在身邊，歹徒見情況不對，回覆「以為我會怕警察嗎」，但下一秒卻立馬收回訊息，此地無銀三百兩的行徑也讓員警啼笑皆非。
吳女雖仍是有些驚魂未定，但經過員警剖析及安撫，漸漸舒緩緊張情緒，對於員警分享近期常見的詐騙手法，也表示自己會多加注意，十分感謝員警的協助。
警方呼籲，詐騙手法日新月異，網路交友應更秉持謹慎的態度，切勿輕易傳送個人證件給陌生人，若遇到網友要求支付見面費或是購買遊戲點數，只要涉及金錢或個資私務，都請提高警覺，如有任何疑慮，皆可撥打165反詐騙專線或是110詢問。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言