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影／海釣船擱淺9人獲救 船卡暗礁待滿潮設法拖救

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市一艘澳底籍娛樂漁業漁船，昨天深夜在東北角岸邊海域，撞擊暗礁擱淺。船上9人都被安全救下船，但漁船仍受困岸際。今天海象差，海巡人員持續在現場監控，船主將待下午滿潮時設法將船拖回海上，進港維修。

新北市1艘澳底籍娛樂漁業漁船昨晚在東北角海岸擱淺，船上9人都被安全救下船，但漁船今早仍受困岸際。記者邱瑞杰／翻攝
新北市1艘澳底籍娛樂漁業漁船昨晚在東北角海岸擱淺，船上9人都被安全救下船，但漁船今早仍受困岸際。記者邱瑞杰／翻攝

陳姓船長昨天凌晨零點多搭載釣客從澳底漁港出發，前往貢寮區萊萊磯釣場外海釣魚。昨晚返回澳底港航程中，疑船長看錯航行目標，導致海釣船偏向，因過於靠近海岸，晚上10左右撞上離岸約10公尺的暗礁擱淺。

海巡署第2（北基）巡防區指揮部接獲通報後，調派第2岸巡隊第21中隊第2（福隆）機動巡邏站、澳底安檢所、馬崗安檢所，第1岸巡隊大里安檢所、大溪安檢所與艦隊分署第16（澳底）海巡隊前往救援。

海巡、消防和警方等救難人員到場後，研判船隻和海象狀況後，由救難人員泅水將救生繩送到海釣船，並在船上固定後，讓船上9人依序下船，午夜11點多完成救援任務。

第2岸巡隊表示，上午9點多海水退潮到最低水位，船東已聯絡拖船，預計下午漲潮水位升高時拖救，讓海釣船脫困重回海面。

新北市1艘澳底籍娛樂漁業漁船昨晚在東北角海岸擱淺，船上9人都被安全救下船，但漁船今早仍受困岸際。記者邱瑞杰／翻攝
新北市1艘澳底籍娛樂漁業漁船昨晚在東北角海岸擱淺，船上9人都被安全救下船，但漁船今早仍受困岸際。記者邱瑞杰／翻攝
新北市1艘澳底籍娛樂漁業漁船昨晚在東北角海岸擱淺，船上9人都被安全救下船，但漁船今早仍受困岸際。記者邱瑞杰／翻攝
新北市1艘澳底籍娛樂漁業漁船昨晚在東北角海岸擱淺，船上9人都被安全救下船，但漁船今早仍受困岸際。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署 安檢 海釣船

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