與鳴笛警車相撞 BMW男駕駛昏迷不醒 家屬寫長文質疑警方作為

旗山警分局杉林分駐所陳姓與黃姓警員，日前為追趕轄內未戴安全帽的騎士，從山仙路左轉台29線時，和直行的BMWX4轎車相撞，另波及另輛轎車，釀成另2車4人受傷事故，其中37歲BMW顏姓男駕駛頭部受傷昏迷，且仍在加護病房，目前尚未清醒，這起事故網友在臉書轉貼家屬寫下450多字長文，質疑警方作為。

旗山警分局警車方日前從山仙路左轉台29線時，鳴警笛遭直行BMW轎車衝撞，釀成另2車4人受傷事故。圖／讀者提供

有網友昨天轉PO臉書「爆廢公社」內容指，車禍當下，你們（警方）不是馬上叫救護車，是在看你們的警車，怎麼撞成這樣；拜託，受害者都已經被警車撞倒甩出車外都已經腦出血到整個柏油路都是血了你知道外面幾度嗎？柏油路上幾度嗎？你們還有那個心思在那邊看警車。

貼文質疑，人送醫院後，你們不是第一時間來醫院關心受害者以及家屬，而是跑去x6車上偷拔掉行車記錄器，你們是派出所不是車禍處理小組，就算是車組欸也要家屬或車主同意吧。

文中更提及，要不是家屬發現要回去拿行車記錄器才發現不見了，去所裡跟你們要搞不好這件就被你們警方黑掉了吧，且家屬要求警方提供或給家屬一個公道，希望警方能給家屬看警車上面的行車記錄器，卻獲得「一般民眾不能看公務車的記錄器」的回應。

網友也質疑，很多「酸民」說警車都鳴笛了什麼沒繫安全帶之類的，但警車還沒衝出來之前總共停了半秒，在樹蔭底下，以BMW的視角，等看到時，警車已衝出來。