影／八旬婦坐輪椅就醫吃力推不動 暖警所長車陣中解救

台中市石岡區居民多為高齡長者，81歲朱姓阿嬤昨獨自外出看診，她吃力推輪椅在人車鼎沸的豐勢路旁，進行交整勤務的土牛所所長陳盈延發現立即上前，在後方推動婦人通過斑馬線，並以警車護送到達東勢農民醫院就診，不少停等紅燈駕駛看見，直誇是最美的風景。

這起暖心的畫面發生在昨天早上8點多，銜接東勢區與豐原區的豐勢路，適逢尖峰上班時段，上百輛汽機車呼嘯而過，此時，一名81歲朱姓阿嬤獨自乘坐輪椅，雙手費力推動輪子，緩慢通過土牛派出所前方路段，由於正處上坡，輪椅幾乎原地不動，阿嬤顯得相當吃力又無奈。

當時進行交通疏導勤務的東勢警分局土牛所所長陳盈延發現，眼見燈號將變燈，擔心婦人無法順利向前，會遭後方車輛追撞風險，陳快步向前詢問婦人去處？有無家人陪同？並先協助推婦人通過斑馬線，到安全處等候。

朱姓婦人說，她想到東勢農民醫院看診，本來不想麻煩家人，一早她獨自乘坐輪椅外出，沒想到離家僅200公尺，卻一路上斜坡，已讓她雙手推得相當無力，還好路上遇到警察協助。

陳盈延了解況狀，評估婦人要前往就醫的路線，不是大路口就是連續上坡路段，擔心婦人就醫途中發生意外，陳當場聯繫派出所員警駕車，協助婦人到東勢農民醫院就醫，並告知婦人要聯繫家人陪同並載她返家，切勿獨自返家以免發生危險。