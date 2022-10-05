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高雄木材家具工廠凌晨火警 歷3小時撲滅
高雄市彌陀區今天凌晨位在四維路一間木材家具加工廠不明原因發生火警，消防獲報後，派遣29車62人及重機具前往搶救；歷時近3小時才將火勢撲滅，所幸，無人受困傷亡，詳細火災原因，仍待調查。
這起火警，發生於今天凌晨一時許，位於彌陀區四維路一間鐵皮建築物的木材家具加工廠，不明原因起火，因廠內堆積大量木材，火勢迅速蔓延，消防獲報趕抵現場時，已經有大量火煙竄出。
消防出動29車62人及重機具前往搶救，因火勢猛烈，費時近3小時才將大火撲滅，所幸，這起事故，並無人受困傷亡，且該工廠內，平時無人居住，詳細起火原因，仍待消防局火調科調查。
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